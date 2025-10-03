El delicado momento de Montes: atrapado en el fuego electoral, presionado por el Congreso y con una interpelación en camino

Una deuda con proveedores, la lenta reconstrucción en Viña del Mar y la fallida negociación por la toma de San Antonio tienen al ministro en la mira de la oposición y el oficialismo.

El ministro de Vivienda , Carlos Montes, lleva varias semanas en la primera línea de la contingencia. El retraso en la reconstrucción de las zonas afectadas por el mega incendio de 2024 en Viña del Mar, la fallida negociación de la mega toma de San Antonio y ahora la deuda reconocida ante proveedores han instalado una sensación de incipiente crisis en el Ministerio de Vivienda (Minvu).

La deuda que se mantiene con los privados que prestaron servicios para el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) encendió las alarmas en el oficialismo y La Moneda. ¿La razón? la cifra aún no está del todo esclarecida: un reportaje del Diario Financiero indicaba que era de US$1.000 millones —de acuerdo a los mismos proveedores—, mientras que el ministro Montes reconoció un monto de US$130 millones en deuda.

Ante la preocupación de la coalición, el tema fue tocado en el cónclave de Cerro Castillo de esta semana que lideró el presidente Gabriel Boric. En la cita, donde el Gobierno presentó los ejes del Presupuesto de la Nación del próximo año, parlamentarios de la alianza de gobierno pidieron explicaciones al titular del Minvu y al ministro de Economía, Nicolás Grau.

En una breve presentación, Grau y Montes explicaron que la deuda de los supuestos mil millones no era tal detallando los compromisos impagos del Minvu y cómo se estructuraba la deuda, explicación que dejó conforme a los asistentes.

Sin embargo, un día después, en la Comisión de Vivienda de la Cámara volvió a contradecir el cálculo del ministerio alertando que la deuda estaría fijada en torno a los US$300 millones. Montes, en tanto, está citado para el miércoles de la próxima semana para dar explicaciones ante la comisión y zanjar el número de la deuda.

La asistencia del secretario de Estado cobra especial relevancia ya que la oposición decidirá conforme a la exposición del ministro si proceder o no con una interpelación.

Así lo confirma a EL DÍNAMO el presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Juan Fuenzalida (UDI). “Nosotros vamos a esperar lo que exponga el ministro de Vivienda en la comisión para aclarar estas situaciones, porque nos parece gravísimo que el servicio metropolitano sea comprometido con más de su presupuesto, generando expectativa y esperanza a muchas familias que quieren cumplir el sueño de la casa propia y por otro lado la responsabilidad que podría significar como consecuencia que muchas constructoras con los efectos negativos que estos generan pudiesen quebrar”, dice el legislador.

“Vamos a esperar la respuesta del ministerio y ahí empezar a tomar las decisiones que procedan respecto a las facultades de fiscalización que tenemos como Cámara de Diputados”, advierte.

El diputado Héctor Ulloa, jefe de bancada de Independientes-PPD e integrante de la comisión de Vivienda, también hace hincapié en la importancia de que Montes pueda esclarecer el monto de la deuda señalando que “la Asociación de Desarrollo de Viviendas Sociales, en su versión respecto a lo que se les adeudaría por parte del gobierno, nos señalaron que el monto estimado alcanzaría los 300 millones de dólares, fundamentalmente en la Región Metropolitana”.

“Lo que corresponde ahora es contrarrestar esas cifras con la información que nos entregue el Ministro Montes el próximo miércoles, cuando asista a dicha Comisión”, dice a EL DÍNAMO el diputado.

Montes atrapado en la contienda electoral

El flanco de la deuda no es el único que mantiene abierto el ministro que lleva en función todo el periodo del actual Gobierno. El retraso en la reconstrucción de la zona afectada por el mega incendio ocurrido el 2024 en Viña del Mar lo ha enfrentado a candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien compartió gabinete con el militante PS por más de tres años.

“Ha sido muy vergonzoso el tiempo que nos hemos demorado” en la reconstrucción, fue el mensaje de Jara tras participar de un encuentro con adultos mayores en Valparaíso el miércoles de esta semana.

La ex ministra no se quedó ahí y responsabilizó directamente a Montes por el incumpliendo del Minvu en la materia: “Yo he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique. (…) Evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad, ellos son los responsables de la reconstrucción”, sinceró la candidata.

“Reconstruir Viña para mí es un dolor pendiente y encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado”, acotó Jara comprometiendo que si el Gobierno retrocede y concede la glosa republicana, destinará todos los recursos a la reconstrucción de Viña.

Montes, ante la interpelación, respondió a la candidata de su coalición indicando en conversación con T13 que “le diría a la candidata que el financiamiento no es el problema en el caso de la reconstrucción. Porque tenemos un fondo especial de reconstrucción. A veces se demora más, pero en general eso funciona”.

El comando de Jara salió rápidamente a responder a través de uno de sus voceros. Tomás Hirsch, diputado miembro de la Comisión de Vivienda, cuestionó los dichos de Montes reafirmando el punto marcado por la candidata.

“El Ministro Montes dice que el financiamiento no es problema, pero la demora en la reconstrucción, claro que es un problema. Habría que pensar qué es lo que sienten las familias afectadas cuando se lea este tipo de respuestas. Esto demuestra algo de desconexión respecto a las angustias que tienen esas familias”, cuestionó el diputado oficialista.