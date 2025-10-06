Conflicto Montes-Jara: La Moneda sale a desactivar nuevo episodio de fuego amigo en el oficialismo

Luego que desde el Ejecutivo se cuadraran con la postura del comando presidencial, el titular del Minvu dio por superada la polémica.

El oficialismo vive un impensado conflicto entre Carlos Montes, ministro de Vivienda, y la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, que reflotó los fantasmas de fuego amigo que han afectado a la campaña de su otrora compañera en el Gabinete.

Las palabras del titular del Minvu, quien apuntó a la eventual conexión del comando de la abanderada de Unidad por Chile con una persona cercana a los dueños de los terrenos donde se ubica la toma en San Antonio, causaron molestia en Jara.

Esto, como parte de los últimos dimes y diretes entre ambos personeros, donde la candidata presidencial a cuestionado la labor de la cartera de Carlos Montes en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

“Es lamentable la situación de la reconstrucción de Viña del Mar y su demora. Lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero. Si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga, la verdad desconozco a qué se refiere”, precisó la candidata presidencial.

En esta línea, Jara instó a Montes a aclarar sus dichos, apuntando que “respecto de asesores de la toma de San Antonio -que a todo esto no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la toma- creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”.

La Moneda sale a desactivar el conflicto entre Montes y Jara

Ante esta situación, desde el Ejecutivo apareció la vocera Camila Vallejo para acallar la controversia y sumarse a lo planteado por el comando de Jeannette Jara, quitándole el piso a lo expresado por Montes.

Frente a esto, el ministro Carlos Montes entregó una declaración pública para dar por superado el impasse, aseverando que “con relación a mis dichos, quiero aclarar que no tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales más que con la intención de aclarar ciertos puntos de la gestión del ministerio, fomentando así el diálogo constructivo en materia de vivienda”.

“Respecto de los ejemplos que señalé de ciudadanos que, en el marco de sus derechos políticos, apoyan a ciertas candidaturas, reitero que corresponden a ejemplos que demuestran la diversidad de posiciones que existe en la sociedad. En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas de ningún tipo. Lo que quise destacar es que hay diálogos diversos que son parte del ejercicio democrático”, puntualizó Montes.

Para cerrar, el ministro de Vivienda dejó en claro que “no tengo antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ejercer sus derechos políticos siempre y cuando no contravengan lo establecido por la Contraloría”.