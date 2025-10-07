Matthei cuestiona a Kast por ausencia en debates: “Es curioso que no esté dispuesto a contestar”

Esto, luego que el abanderado de Republicanos confirmara que no estará en la entrevista de Tomás Mosciatti.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, cuestionó la decisión de José Antonio Kast de ausentarse de debates e instancias de entrevistas, para minimizar su exposición a los medios.

El abanderado de Republicanos no quiso participar del programa de Pedro Carcuro en TVN, ni de la entrevista con Tomás Mosciatti en Mega, junto con bajarse de Candidato llegó tu hora y de la cita con Fundación Chile Mujeres, que estaba programada para este miércoles.

Ante esto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), parte del comando de Matthei, expresó que “preocupa, inquieta, como chilenos, que el candidato Kast haya dicho hoy día en los medios (…). Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas graves?”.

Por su parte, la propia Evelyn Matthei fue consultada por este reciente “miedo” del ex diputado a enfrentar los debates, planteando que “no me compete a mi, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie, solamente está peleando“.

En esta línea, agregó que “hay un candidato que ha decidido pelear con todos. Yo en realidad estoy más bien en el tema de hacer propuestas, de que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio”.

“Si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en esa”, sentenció Matthei.