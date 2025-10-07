“Somos un partido de centro”: Ximena Rincón descartó descuelgues en Demócratas para apoyar a Kast

La senadora hizo un llamado a republicanos para que respete las decisiones políticas y les recordó que son un partido de centro.

Ximena Rincón alzó la voz luego de las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien deslizó que figuras de Demócratas podrían sumarse antes de la segunda vuelta a la campaña de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Pauta, Hurtado indicó que tienen “conversaciones con personas de Demócratas que obviamente no voy a decir quiénes son, pero que están con toda la disposición de querer ayudar en la segunda vuelta, incluso de sumarse antes“.

Al mismo medio, la senadora señaló que “nuestros parlamentarios, quien habla, nuestros vicepresidentes, secretario general, el encargado de finanzas, el consejo nacional, nuestros candidatos, no han expresado, ni dado ni conversado apoyo con la candidatura de Kast“.

“Aquí no hay ninguna figura que haya expresado el apoyo a Kast“, agregó, reiterando que Demócratas entregó su respaldo a la candidatura de Evelyn Matthei.

En cuanto a las declaraciones de Hurtado, Ximena Rincón aseveró que “hay que decirle a los equipos de Kast que dejen de tironear, que dejen la soberbia (…). Aquí tienen que respetar las instancias partidarias, las decisiones políticas. Somos un partido de centro“.

“Ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral. Cuidado, la ciudadanía es muy sabia”, remató.