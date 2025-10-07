“¿Por qué me apoyó en la campaña anterior?”: la respuesta de Kast a Matthei tras asegurar que será un riesgo para los derechos de las mujeres

“No hablamos de las otras candidaturas. Si otra candidatura quiere hablar de nosotros, nos hace un favor y nos levanta”, es parte de lo que dijo el candidato republicano.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a los dichos de su contendiente Evelyn Matthei, quien señaló que un eventual gobierno de él podría significar un riesgo para las mujeres.

En el programa El Candidato de Mega, se le consultó a la carta de Chile Vamos si creía que un gobierno del republicano implicaría un retroceso para los derechos de las mujeres, y ante esto, sostuvo: “Creo que sí”.

En este contexto, José Antonio Kast conversó con T13 Radio y comenzó diciendo: “Habría que decirle que aclare el concepto, si fuera así ¿Por qué me apoyó en la campaña anterior?”.

A lo que añadió: “¿De cuál Evelyn Matthei estamos hablando? ¿De la que me apoyó o la que dijo que yo podía administrar sus bienes ? ¿Cuál Evelyn Matthei está hoy día frente a la ciudadanía? Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, no hablamos de las otras candidaturas. Si otra candidatura quiere hablar de nosotros, muy bien, nos hace un favor y nos levanta”.

José Antonio Kast repasó a Jeannette Jara tras críticas por su rol como diputado

Por otro lado, el abanderado republicano abordó las críticas que ha recibido por parte de Jeannette Jara por su labor como diputado, cuando votó en contra del proyecto de ley que sancionaba el acoso sexual en el trabajo.

“Los únicos que deben dar explicaciones en esto son ellos. Si el único subsecretario que está con medida cautelar por abuso es (Manuel) Monsalve. Cada vez que Jara levanta un tema, se le aparece Monsalve”, expresó.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “fue hace como veinte años, yo estoy hablando de cosas actuales. Monsalve sigue con medida cautelar, sigue el debate. Jara pasa de largo. Yo le digo ¿Qué opinas tú de Manuel Monsalve?”.

En este marco, Kast expuso que “hoy existe la Ley Karin, ningún derecho adquirido va a ser tocado por nosotros, ningún beneficio social va a ser tocado. Hoy sacan el tema de los 6 mil millones y dicen que van a afectar los beneficios. De hecho va a haber más garantía de que la PGU (Pensión Garantizada Universal) se va a pagar, porque nosotros somos personas serias. Hay más garantía de que el préstamo que están pidiendo a los trabajadores, si tenemos mayoría parlamentaria, no se lo vamos a pedir. El Estado no tiene que pedirle plata a los trabajadores”.

Para cerrar, el ex diputado señaló: “En estos cuatro años tenemos que sacar adelante al país por el desastre social, económico, educacional y de seguridad pública”.