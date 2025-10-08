El imprevisto liderazgo de Demócratas en la nueva arremetida del comando de Matthei contra Kast

Los líderes de Demócratas se han visto en la primera línea política confrontando a Kast y diferenciando a Matthei de la campaña del republicano.

Luego de que el Tricel estableciera su inhabilidad para competir en las elecciones parlamentarias, Ximena Rincón ha tomado un nuevo rol en la campaña presidencial.

Según quiénes conocen la interna del comando de Evelyn Matthei, la líder de Demócratas ha asumido un rol de liderazgo en la campaña que busca con premura acercarse a José Antonio Kast y Jeannette Jara quienes aparecen en las primera posiciones de la preferencia presidencial.

Y es que Rincón, tras ver frustrada su intención de repostular al Senado, se ha volcado de lleno al trabajo de la candidatura de Matthei desde el comando.

Esta semana, por ejemplo, ha sido una de las voces más críticas de Kast luego de que Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, asegurase que militantes de Demócratas estaban pensando en apoyar la candidatura presidencial del republicano.

“Lo que pasa acá es que los republicanos intentan dividir el pacto que tenemos de Chile Grande y Unido porque saben que Matthei es la única que ha podido aunar voluntades, fuerzas políticas a personas que venimos de la centroizquierda”, dijo la senadora por El Maule en conversación con radio Universo.

Y arremetió contra el Partido Republicano: “Ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral”, dijo la timonel de Demócratas.

A la arremetida contra Kast se sumó el vicepresidente de la tienda, Matías Walker, quien cuestionó su capacidad de generar acuerdos.

“Yo fui colega ocho años de José Antonio Kast en la Cámara de Diputados. Y nunca lo he visto estar a él ni a sus diputados en un acuerdo”, cuestionó Walker.

Desde el comando de Matthei explican que la arremetida de Demócratas tiene dos explicaciones. La primera, la molestia que generó la sugerencia de Hurtado de que pudieran haber militantes del partido pensando en descolgarse de Matthei. Y la segunda, la táctica de repliegue por la que optó Chile Vamos tras los sucesivos encontrones con Kast.

Sobre esto último, en el comando explican que Demócratas, a diferencia de Chile Vamos, tiene una distancia ideológica y de trayectoria política mucho más marcada con Kast y su partido. Por lo que el marcar diferencias se da de manera más natural.

De hecho, en una eventual segunda vuelta sin Matthei, desde Demócratas se plano ponen en duda un eventual apoyo a Kast.

Comando Matthei apunta ausencia de Kast en entrevistas

Otro flanco que se ha abierto en la campaña de Kast es su ausencia en entrevistas y programas presidenciales. En concreto, el abanderado republicano se ha restado de los programas Candidato, llegó tu hora y Car-Curo a La Moneda, de TVN, y El candidato, de Mega.

Desde el comando de Matthei, que se ha presentado en todos los programas, han hecho hincapié en la ausencia del republicano instándolo a “someterse al escrutinio público”.

“Es muy importante en momentos de campañas presidenciales que los candidatos se enfrenten a los periodistas, es el mínimo que uno puede esperar”, dijo el senador Juan Antonio Coloma, uno de los líderes del comando.

Y acotó: “Por eso nos preocupa que el candidato Kast haya dicho hoy día en los medios que no va a ir al programa de TVN, no fue al programa de Carcuro, que no iba a ir al programa de Tomás Mosciatti, y que no va a ir el viernes al programa de mujeres. Entonces, la pregunta es: ¿Cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas graves?”.

Al cuestionamiento se sumó Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, quien sostuvo que “si el candidato Kast no va a los debates o, en definitiva, no enfrenta las preguntas a veces complicadas de la prensa, ¿cómo va a enfrentar el crimen organizado? El crimen organizado es algo mucho más complejo que tirar un slogan”.