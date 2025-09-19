General Iturriaga condena a funcionarios del Ejército por narcotráfico: “Son verdaderos traidores”

En su última Parada Militar, el general Iturriaga se refirió a la investigación por tráfico de drogas que afecta a algunos militares.

El comandante en Jefe del Ejército de Chile, Javier Iturriaga del Campo, calificó como “traidores” a los funcionarios de la institución que están siendo investigados por su presunta participación en una red de narcotráfico.

En el marco de la Parada Militar 2025, Iturriaga se refirió a la investigación por tráfico de drogas que afecta a algunos militares.

“Estamos muy preocupados. Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema”, dijo en conversación con 24 Horas.

Asimismo el General Iturriaga recalcó con firmeza que no se trata de una “vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés, son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado”.

“Es muy feo darse cuenta de que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, añadió el comandante en Jefe, quien afirmó que se están tomando todas las medidas correspondientes en contra de las personas involucradas en el caso de narcotráfico.

“Hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado, no las voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza, pero hay medidas en contrainteligencia donde hemos reforzado esa área”, declaró.

Al ser consultado sobre su gestión al mando del Ejército, el General Javier Iturriaga evitó atribuirse logros personales. “No diría que dejo un mejor Ejército. A cada comandante en jefe le toca enfrentar una etapa distinta de la institución, con desafíos específicos que cumplir. Por eso, es difícil comparar o decir si un período fue mejor que otro”, dijo.

Respecto a su última participación en la Parada Militar como comandante en jefe, el general Iturriaga destacó el carácter y compromiso de la institución. “Lo importante es observar la marcialidad, la disciplina y el profesionalismo de nuestros soldados. Ese es el mensaje: un Ejército cohesionado, unido y dispuesto a seguir cumpliendo con las tareas que el país nos encomiende”, afirmó.

En su última Parada Militar, el general Iturriaga afirmó que cada comandante enfrenta desafíos distintos, por lo que es difícil compararlos.