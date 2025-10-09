“Gobernar sin pactar con la izquierda”: estudio anticipa triunfo de Kast y mayoría parlamentaria de la derecha

Según el estudio, además del triunfo de Kast, los partidos de la derecha obtendrían la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, obtendría el triunfo en las Elecciones Presidenciales 2025, mientras que la derecha conseguiría la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, de acuerdo con el estudio elaborado por la empresa chilena especializada en software e inteligencia artificial, Unholster.

Según manifestó Cristóbal Huneeus, el director de Unholster, el resultado del trabajo indica que Kast tendrá “una gran oportunidad para establecer su forma de gobernar sin tener que pactar con la izquierda“.

“También le da más libertad para refinar su agenda“, complementó el ejecutivo, que también entregó detalles sobre los resultados de la investigación.

Otros detalles del estudio que anticipa triunfo de Kast

Según el estudio citado por Bloomberg, además del triunfo de José Antonio Kast, los partidos de la derecha chilena obtendrían 85 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, y 26 de los 50 en el Senado.

Al respecto, la compañía líder mundial en información empresarial y financiera indicó que si se cumple el pronóstico de Unholster, sería la primera vez desde el retorno a la democracia que un presidente de derecha contaría con control legislativo.

Recordó además que la última vez que un presidente chileno contó con una mayoría parlamentaria clara fue Michelle Bachelet, en 2014.

De todas maneras, Bloomberg recalcó que las tensiones al interior de la derecha entre sus distintos candidatos podrían complicar un triunfo claro en ambas cámaras.

Añadió que, según apuntó el director de inversiones de Portfolio Capital, Hugo Osorio, “el escenario ideal sería un gobierno de derecha con legisladores de derecha, pero eso será difícil de lograr“.