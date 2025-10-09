Matthei endurece discurso contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Matthei dejó ver su decepción por la actitud tomada por el candidato de Republicanos tras la campaña en su contra en redes.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, endureció sus palabras en contra de José Antonio Kast, y dejó ver sus temores sobre un eventual gobierno del líder de Republicanos.

En entrevista en radio Rock&Pop, la abanderada de oposición fue consultada sobre la “peligrosidad” que podría representar el ex diputado en caso de llegar a La Moneda, indicando que “ese es un tema súper complejo de contestar”.

“Pero cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente. Eso sí me complica”, aseveró.

En esta línea, Matthei recalcó que “creo que, que alguien piense distinto a lo que yo pienso, no es un problema. Creo que los seres humanos tenemos derecho a pensar distinto”.

Junto con ello, recordó la campaña iniciada por bots vinculados a José Antonio Kast respecto a un eventual Alzheimer, dejando ver su decepción con el candidato de ultraderecha, ya que no salió a condenar este tipo de incidentes.

“Nunca ha dicho pucha, lo siento, nunca ha dicho esto no puede suceder. Pero también quiero decir que de la misma forma en que me atacaron a mí, atacaron a Johannes Kaiser, por ahí por febrero, cuando él estaba por encima de Kast, lo atacaron de la misma manera”, precisó.

Ante estos episodios, Evelyn Matthei argumentó que “eso me hizo cambiar fuertemente la opinión que yo tenía de él, de él como persona, porque yo siempre he sido más liberal que él. Voté a favor del divorcio, adhiero a las tres causales de aborto, voté a favor de la píldora del día después. Entones, tenemos diferencias, pero yo siempre pensé que él era como alguien que pensaba distinto, pero para mí es súper importante entender qué tipo de ser humano hay detrás. Y ahí es donde me complicó”.