UDI anuncia comisión investigadora tras compra de Instituto Arcos por la Usach: acusan “intereses ideológicos” de La Moneda

Los diputados UDI Felipe Donoso y Eduardo Bobadilla anunciaron la presentación de una comisión investigadora para indagar el millonario proceso de compra del Instituto Profesional Arcos a manos de la Universidad de Santiago (Usach).

Al respecto, los parlamentarios dieron cuenta de una serie de antecedentes que se han ido conociendo durante los últimos días, los que -a juicio de ellos- dan cuenta de un “intervencionismo descarado” por parte del Gobierno y de “presiones indebidas” del Ministerio de Educación (Mineduc) en la operación.

Entre estos antecedentes apuntaron a la participación del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), en una sesión del Consejo Académico de la Usach que se realizó en diciembre de 2024, donde abiertamente manifestó el interés y el apoyo del Gobierno -incluso del presidente Gabriel Boric, en palabras de él- en la compra del Instituto Arcos por parte de la Usach.

Los parlamentarios aseguraron que estas declaraciones quedaron registradas en acta, lo que podría constituir una infracción a la autonomía universitaria.

Pero además, los integrantes de la bancada UDI también cuestionaron al Gobierno por otorgar, a través del Ministerio de Hacienda, un empréstito de hasta $32 mil millones para que el plantel estatal pueda concretar la operación, manifestando que “resulta a lo menos extraña la rapidez con la que el Gobierno aprobó el decreto, que involucra millonarios recursos, sin ningún tipo de resguardo en materia fiscal”.

“Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora dan cuenta del absoluto intervencionismo que ha ejercido el Ejecutivo para lograr que la Usach compre el Instituto Arcos, pese a la crisis financiera que enfrentan. La imprudente e inédita participación del subsecretario Orellana en una sesión del Consejo Académico, así como la millonaria garantía estatal que otorgó la Dirección de Presupuestos, son muestras claras del interés que tiene el Gobierno por lograr que se concrete esta operación y así salvar esta institución, aparentemente sólo por razones ideológicas”, aseveraron los diputados UDI.

Diputados UDI apuntan a eventuales vínculos políticos en compra de Arcos

Los legisladores de oposición apuntaron a los eventuales vínculos políticos que estarían presentes en esta operación, recordando que el ministro Nicolás Cataldo es militante del PC, mientras que el actual rector del Instituto Arcos, José Sanfuentes fue parte del Partido Comunista hasta la década del 90 y fue socio y vicerrector de la Universidad Arcis, que por décadas estuvo en manos del PC y que terminó quebrando.

Asimismo, el actual rector de la Usach, Rodrigo Vidal, quien de acuerdo a los mismos antecedentes del caso es quien ha mantenido las relaciones con el subsecretario Orellana (FA) y fue, incluso, el que solicitó al Ministerio de Hacienda que pudieran otorgar la millonaria garantía estatal, es hermano del ex diputado y actual presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Pablo Vidal, quien fue uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD).

Ante esto, anunciaron la creación de una comisión investigadora, donde no sólo buscarán citar al ministro Cataldo y al subsecretario Orellana, sino que también a los dos actores involucrados, así como al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también a un grupo de académicos de la universidad que advirtió sobre las vulneraciones que podrían existir.

“Lo que hoy está haciendo el Gobierno es utilizar una universidad pública para rescatar a una institución privada que se encuentra absolutamente quebrada, simplemente porque tienen un vínculo político e ideológico con ella. Y lo hacen arriesgando más de $32 mil millones a través de una garantía estatal, sin ninguna base legal ni respaldo técnico que justifique una operación de esta magnitud. En lugar de preocuparse por el futuro de los estudiantes del instituto, el Gobierno está impulsando un rescate sólo por razones ideológicas”, argumentaron los diputados.