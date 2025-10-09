La trama de descuelgues en Demócratas que terminó con la vicepresidenta suspendida por apoyar a candidato republicano

Dos dirigentes fueron suspendidos por apoyar a candidatos republicanos. Uno de ellos, hasta ayer, se desempeñaba como vicepresidenta del partido liderado por Ximena Rincón.

Fue en el transcurso de la semana pasada que Camila Avilés acordó con el diputado José Carlos Meza realizar un live de TikTok en que ella comprometería su apoyo en la búsqueda de la reelección del militante del Partido Republicano. ¿El problema? Avilés, hasta ayer, se desempeñaba como vicepresidenta de Demócratas, partido que se identifica con el centro político y que tiene dos candidatas en el distrito donde compite Meza.

Quienes conocen de la interna del partido liderado por Ximena Rincón especulan que ese fue el antecedente que tenía Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, para decir que habían figuras de Demócratas pensando en apoyar a José Antonio Kast.

Así, el martes por la noche, Avilés explicitó su respaldo a Meza, quien busca su segundo periodo en la Cámara por el Distrito 9.

“Yo soy vicepresidenta de Demócratas, fui fundadora del partido, fui concejala y candidata a alcaldesa de la oposición en Renca y creo que hoy, ante las urgencias que vivimos como país, estoy obligada a mirar más allá de las fronteras partidistas”, señaló

Dirigiéndose a Meza, expresó: “Tú eres del Partido Republicano. Yo soy del Partido Demócrata, pero acá tenemos una sola meta y esa es ganarle a la inoperancia de la izquierda, y para eso necesitamos personas preparadas y que demuestren la mayor capacidad y compromiso con el país. Y aquí públicamente quería darte mi apoyo como candidato a diputado”.

El respaldo de Avilés al republicano causó molestia en la directiva de Demócratas ya que esta semana, tras los dichos de Hurtado, los líderes reforzaron la idea de que no iban a haber descuelgues en favor de José Antonio Kast y su partido.

Camila Avilés junto a Ximena Rincón. (Agencia Uno)

Por lo mismo, según dio a conocer EL DÍNAMO, la directiva decidió rápidamente sancionar a la vicepresidenta con la suspensión provisoria de su militancia y, por ende, del cargo.

La decisión no fue al azar. La semana pasada y ante los rumores de eventuales descuelgues, el secretario general de la colectividad, Carlos Maldonado, había advertido a los militantes que la sanción para este tipo de conductas iba a ser la suspensión inmediata.

De hecho, ayer por la noche la directiva también informó la suspensión de Alexander Aránguiz, ex candidato a alcalde por Casablanca quien dio su apoyo a José Antonio Kast en desmedro de Evelyn Matthei. “Me considero una persona de centro. Pero no me pierdo en lo que es importante para mi comuna y para Chile. Por eso he decidido apoyar a José Antonio Kast como presidente y a Luis Fernando Sánchez como diputado”, dijo en un medio regional.

Las razones de Avilés para cruzar el charco y el control de daños de la directiva

En Demócratas, en todo caso, afirman que el respaldo de Avilés a Meza responde más bien a un interés personal que a una convicción respecto a la candidatura del republicano.

Fuentes del partido aseguran a EL DÍNAMO que Avilés participó en un proceso de elección interna para ser la dupla de Erika Olivera, actual diputada por el distrito. Sin embargo, no resultó ganadora y quien se impuso fue Verónica Montecinos con quien mantiene diferencias desde que ambas militaban en la DC.

EL DÍNAMO consultó a Olivera por el descuelgue a su candidatura de la vicepresidenta del partido, a lo que la legisladora respondió: “Entiendo que estamos en época de campaña y se dan este tipo de cosas”. A su vez, la diputada descartó algún tipo de injerencia en la suspensión de Avilés señalando que “es necesario dejar en claro que fue el Tribunal Supremo del Partido Demócratas quien ha suspendido la militancia de ella. Ese tipo de medidas no están dentro de mis facultades”

“Evidentemente, agradezco el respaldo del partido, pero también es cierto que la colectividad ha sido clara en este tema y la presidenta, Ximena Rincón, señaló que si hay alguien que cree que es una opción apoyar a un candidato de un partido de los extremos, no puede estar en uno que se ha definido como un partido de sentido común, de centro, capaz de construir diálogo y acuerdos”, acotó.

Aún así, fuentes de la directiva le bajan el perfil a los descuelgues. Ante la militancia, cuentan las mismas voces, el mensaje de Rincón fue que el desmarque de estas figuras no genera fisuras puesto que “no son relevantes” ya que Avilés ocupaba la sexta vicepresidencia mientras Aránguiz no tiene figuración nacional. De hecho, muchos de los militantes de Demócratas se enteraron de su respaldo a Kast recién cuando salió se comunicó su suspensión y los motivos.

Además, el mensaje es que lo importante es que la directiva y los parlamentarios están totalmente cuadrados con la candidatura de Matthei y los candidatos al Parlamento del partido.

De hecho, durante los últimos días Rincón ha puesto en entredicho un eventual respaldo a Kast en segunda vuelta.