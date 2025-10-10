“Está consolidado”: la molestia del Frente Amplio ante apertura del comando de Jara a revisar nuevamente el programa

Voces del frenteamplismo expresaron su desacuerdo con ceder ante presiones de sectores “minoritarios” en el comando que piden una nueva revisión del programa, como fue le caso del jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

Menos de una semana ha pasado desde que se presentó la versión final del programa presidencial de Jeannette Jara y el contenido ya ha friccionado a la coalición.

Luego de que sectores de la DC plantearan reparos al documento programático en razón de la inclusión del aborto legal como un compromiso de gobierno, en el comando se desató un debate respecto a la pertinencia de “abrirse” a modificar el programa.

Según pudo conocer EL DÍNAMO, el principal detractor de esta idea fue el Frente Amplio (FA), tienda en que milita Camila Miranda, jefa de contenidos del comando y quien estuvo a cargo de la coordinación de las 26 comisiones temáticas que trabajaron en el texto.

Voces del frenteamplismo expresaron su desacuerdo con ceder ante presiones de sectores “minoritarios” en el comando que piden una nueva revisión del programa, como fue le caso del jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

“Esperamos tener una nueva versión del programa en la que podamos ser verdaderamente escuchados”, planteó el diputado.

Sin embargo, desde el FA remarcan que el programa fue vio la luz tras un extenso proceso de levantamiento de inquietudes ciudadanas en el contexto de la gira, el trabajo de expertos de todos los partidos que componen la coalición y que, además, antes de su publicación fue visados por todos los presidentes de partidos, incluido Francisco Huenchumilla, timonel de la DC.

“Nuestro programa está consolidado. Se construyó a través del diálogo social y a raíz del compromiso de los nueve partidos que apoyan a nuestra candidata Jeannette Jara. Ahora viene una etapa para dar a conocer nuestra propuesta para el país, de llevar a cada barrio y a cada plaza nuestro programa y en eso nos vamos a enfocar”, dijo a EL DÍNAMO la vocera del comando, la diputada Gael Yeomans (FA) cerrándole la puerta a una eventual nueva modificación

En la posición adoptada por el FA pesa el hecho de que Miranda —una de las pocas frenteamplistas que está en un alto cargo dentro del comando— fue quien estuvo encargada de delinear el programa en su rol de jefa de contenidos.

Miranda, quien es parte de la directiva nacional del FA desempeñando el cargo de secretaria nacional de contenidos, recibió duras críticas especialmente desde el Socialismo Democrático mientras se desarrollaba la redacción del programa. “Yo evalúo los roles y creo que los roles han sido débiles, sobre todo en el área programática”, cuestionó hace unas semanas el senador Juan Luis Castro (PS) respecto al rol que desempeña la militante del FA.

Por lo mismo, en la tienda liderada por Constanza Martínez buscan blindar a Miranda ante posibles nuevos cuestionamientos.

Con todo, otros nombres relevantes del comando aseguraron que el programa sí está abierto a nuevas modificaciones ya que el documento “no está escrito en piedra”.

“Si bien es nuestra candidata y el área programática del comando serán quienes irán delineando los pasos a seguir en las propuestas programáticas realizadas, nunca un programa es un documento escrito en piedra”. dijo a este medio Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical (PR) e integrante del comité estratégico de Jara.

A su vez, la vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, comentó: “Los programas de gobierno siempre se pueden perfeccionar, se pueden ampliar, porque la contingencia o las necesidades que se van dando en el transcurso de la campaña se van relatando”.

Y remarcó: “No está cerrado y siempre hay posibilidades de mejorar, de complementar y de incorporar nuevas ideas al programa de gobierno”.