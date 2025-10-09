“No está escrito en piedra”: comando de Jara se abre a modificar nuevamente el programa tras reparos de la DC

Ante las críticas planteadas por el jefe de bancada DC en entrevista con EL DÍNAMO, en el comando de Jara aseguran que “los programas de gobierno siempre se pueden perfeccionar”.

72 horas han pasado desde que Jeannette Jara lanzó la versión final de su programa presidencial. Sin embargo, ante las quejas y reparos de algunos sectores de la coalición que sustenta la candidatura, desde el comando no se cierran a introducir nuevas modificaciones al documento programático.

Fue el jefe de la bancada de la DC, Héctor Barría, quien sinceró que sectores de la falange están totalmente conformes con el contenido del documento. “Podríamos señalar que en un 75% nos encontramos representados en ese trabajo técnico. Pero hay un 25% que no”, señaló el legislador en entrevista con EL DÍNAMO.

Barría, quien ha sido uno de los pocos rostros de la DC que han mostrado su respaldo a Jara, apuntó directamente contra la inclusión del aborto legal en el programa. El legislador culpó a “grupos militantes muy snob y muy de élite” dentro del comando, quienes —a su juicio— habrían empujado la idea de que la propuesta estuviera en el texto. A pesar de que la candidata se había comprometido con la DC a no incluirla.

“Como bancada no fuimos ni siquiera avisados”, reclamó el diputado. Y lanzó: “Esperamos tener una nueva versión del programa en la que podamos ser verdaderamente escuchados”.

Comando dice que el programa se puede modificar

En el comando, en todo caso, desdramatizan la situación. Incluso, se abren a la posibilidad de introducir nuevas modificaciones al programa pese a que se dijo a principios de semana que la última versión entregada era la final.

Consultado por EL DÍNAMO, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical (PR) e integrante del comité estratégico de Jara, asegura que “si bien es nuestra candidata y el área programática del comando serán quienes irán delineando los pasos a seguir en las propuestas programáticas realizadas, nunca un programa es un documento escrito en piedra”.

En ese sentido, Cubillos sostiene que aún se pueden ajustar “ejes estratégicos ya definidos o perfeccionarse medidas, ya que un programa es una propuesta de gestión que tendrá que ir adaptándose en el proceso de implementación durante el Gobierno de Jeannette Jara”.

Algo similar expresa la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando. “Los programas de gobierno siempre se pueden perfeccionar, se pueden ampliar, porque la contingencia o las necesidades que se van dando en el transcurso de la campaña se va relatando”, sostiene la vocera de Jara ante la consulta de este medio.

Y acota: “No está cerrado y siempre hay posibilidades de mejorar, de complementar y de incorporar nuevas ideas al programa de gobierno”.

En el comando, sin embargo, no todos piensan igual. La diputada y vocera Gael Yeomans (FA) remarca que “nuestro programa está consolidado“.

Y añade ante la consulta de EL DÍNAMO: “Se construyó a través del diálogo social y a raíz del compromiso de los nueve partidos que apoyan a nuestra candidata Jeannette Jara. Ahora viene una etapa para dar a conocer nuestra propuesta para el país, de llevar a cada barrio y a cada plaza nuestro programa y en eso es lo que nos vamos a enfocar”.

Comando explica inclusión del aborto

Por otra parte, desde el centro de operaciones de la candidata militante del PC remarcan que la medida contemplada en el texto programático es diferente a la que incluyó Gabriel Boric en 2021. Esto, en respuesta a algunas quejas que han surgido en relación al compromiso inicial que hizo Jara de no incluir el aborto legal en su programa.

La diferencia radica, dicen voces del comando, en que Jara se compromete a seguir la tramitación del proyecto actual y no impulsar una nueva discusión.

“En la actualidad contamos con una Ley de interrupción del embarazo en tres causales que ha significado que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en situaciones de riesgo para su salud, en casos de violación o inviabilidad del feto. En dicha dirección, daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista”, dice el programa al introducir las medidas que se proponen en el título de derechos de las mujeres.

“La propuesta del aborto legal no es que esté incluido como una propuesta dentro del programa de nuestra candidata Jeannette Jara, sino más bien es cómo plantea un proceso en relación al (proyecto del) aborto que está hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, lo que ella plantea es continuar con el tema si es que no se logra zanjar en este periodo parlamentario”, explica Sepúlveda sobre este punto.