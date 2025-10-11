Diputada republicana: “Kast eliminará los beneficios de los parásitos del Estado”

Catalina del Real, diputada de Republicanos, aseguró que José Antonio Kast quitará beneficios de los que llamó “parásitos del Estado” y, en caso de llegar a La Moneda, los beneficios sociales no se verán afectados, sino que “se van a mejorar”.

La legisladora reiteró en radio Cooperativa que el plan de recorte fiscal de USD 6.000 millones de su candidato es posible, a pesar de no dar a conocer cómo lo implementará y repitiendo que “desde diferentes instituciones que hacen estudios económicos (enfatizan) que Chile realmente tiene un sobregasto con respecto a su presupuesto”.

Consultada sobre cómo funcionará este plan de recorte, la diputada republicana se limitó a señalar que Kast “no tiene por qué darlo a conocer ahora (como candidato)”.

“Lo que se va a eliminar serán los beneficios políticos de los apitutados y de los que hoy día han sido parásitos del Estado (…). Y los beneficios sociales no se van a tocar, sino que se van a mejorar”, planteó Del Real.

La diputada declaró que “las candidaturas que van perdiendo, como pasa en este caso con la continuista de la señora Jara u otras complicadas de oposición, pueden criticar muchas cosas, pero la gente no es tonta y sabe en quién confiar (…). Estamos hablando de un recorte de menos de un 7% del presupuesto; por lo tanto, aquí hay mucho más de ese porcentaje que es grasa del Estado”.