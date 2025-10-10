Encuesta Black & White: 64% cree que Kast salió favorecido en polémica con Boric por recorte fiscal

El cruce con el candidato republicano se inició cuando el presidente criticó su propuesta durante la cadena nacional del Presupuesto.

La encuesta Black & White abordó la polémica que enfrentó a José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, luego de que este último, durante la cadena nacional para anunciar la Ley de Presupuesto 2026, deslizara una crítica al recorte fiscal de US$6.000 millones que prometió.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar seis mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar seis mil millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU“, dijo el mandatario en su mensaje presidencial.

Esto le valió al mandatario una ola de críticas de parte de la oposición, quienes incluso lo acusaron de intervencionismo electoral. Entre ellos, el republicano le dijo que “vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”.

Aún así, Boric se defendió postulando que “como presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático”.

Tras todo esto, según reveló la encuesta Black & White, un 64% consideró que fue Kast quien salió favorecido, frente a un 36% que sindicó a Boric. Junto con eso, un 65% consideró que “es incorrecto que un presidente ocupe una cadena nacional para criticar a un adversario político”.

Además, un 75% cree que “un presidente de la República no debiera intervenir en una campaña presidencial, ni a favor ni en contra”.