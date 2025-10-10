Equipo económico de Jeannette Jara se suma a críticas a recorte de USD 6.000 millones de Kast: “Simplemente no cuadra y no es factible”

Luis Eduardo Escobar planteó que “el discurso suena muy bonito, pero en la práctica, lo que están proponiendo no es realizable”.

El equipo económico de Jeannette Jara se sumó a los cuestionamientos de diversos sectores a la propuesta de José Antonio Kast de recortar USD 6.000 millones de gasto fiscal en 18 meses, dejando en claro que es “prácticamente imposible”.

Al respecto, Luis Eduardo Escobar sostuvo que la iniciativa de Kast “simplemente no cuadra”, ya que “nosotros hemos hecho los cálculos y hemos visto que esto es prácticamente imposible, y si lo tratan de hacer, lo que puede ocurrir es que tienen que recortar la inversión pública. Y, por otro lado, sus representantes están diciendo que van a aumentar la inversión pública”.

Según Escobar, “el discurso suena muy bonito, pero en la práctica, lo que están proponiendo no es realizable. Además, la mitad de lo que proponen hacer requiere leyes especiales, y esas leyes hay que pasarlas por el Congreso, y parece también que va a ser muy complicado tratar de recortar el gasto en por medio por medio de leyes en el Congreso en un plazo de 18 meses”.

En esta línea, el jefe económico de Jeannette Jara apuntó a los efectos macroeconómicos de la propuesta de Kast, aseverando que “implicarían en las cuentas que uno puede sacar, razonablemente, que hay que recortar drásticamente la inversión pública, que es fundamental para poder coadyuvar a que los proyectos privados puedan avanzar y mejorar la calidad de vida de la de la gente de nuestro país”.

Por su parte, Andrea Betancor, también integrante del equipo económico de la candidata oficialista declaró que “la propuesta no es factible”, detallando que “lo que han dicho es que van a dividir 6 mil millones de dólares en tres bloques: 2 mil millones de dólares para evitar todo tipo de fraudes, lo cual no se hace en 18 meses porque se necesita invertir en digitalización, fiscalización, y eso lleva todo el gobierno. Lo siguiente, eficiencia, a lo más 400 millones de dólares, y lo último y más peligroso es que dicen que 2 mil millones de dólares lo van a lograr con austeridad terminando con la práctica de sobre ejecutar inversión pública”.

“Eso no está bien, porque si terminan con eso y dentro lo que hacen es esperar que haya subejecución para cortar ese gasto, no van a ejecutar, no van a invertir, y eso significa que va a haber consecuencias macroeconómicas por la no construcción de infraestructura habilitante que se necesita en puertos, aeropuertos, conectividad y caminos”, sentenció.