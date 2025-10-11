Johannes Kaiser reafirma dichos sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Chile ya no da más”

“No pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad por un problema que ellos crearon”, respondió al Ejecutivo.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reafirmó este sábado en Viña del Mar sus polémicas declaraciones sobre inmigrantes irregulares, luego de haber detallado durante la semana sus planes en caso de llegar a La Moneda.

En el programa Candidato, llegó tu hora de TVN, el diputado sostuvo que, bajo su eventual gobierno, se crearían campos para migrantes, se impediría el acceso a la educación a hijos de migrantes ilegales y se promovería su deportación. Las propuestas generaron fuertes cuestionamientos desde el Ejecutivo y del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, a los que Kaiser respondió durante su acto de campaña.

“Si el gobierno se hubiese hecho cargo de tener cupos suficientes para todos los niños en Chile, esta no sería una discusión. Si no hubiese dejado entrar a la gente ilegalmente al país, este no sería un tema. No pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad por un problema que ellos crearon”, señaló.

El diputado insistió en que su postura busca “ordenar” la situación migratoria y recalcó que las personas en situación irregular deberán abandonar el país, incluso “si tienen hijos nacidos en Chile”, alegando que no puede premiar “a aquellos no lo están haciendo las cosas bien”.

Respecto a las críticas del cardenal Chomali, que abogó por regularizar a inmigrantes, Kaiser dijo comprender su posición, aunque enfatizó que “las capacidades de Chile son limitadas”. “Si la Iglesia Católica quiere abrir sus templos y casas de acogida para los inmigrantes ilegales, que lo diga de frente. Con todo el respeto del mundo, Chile ya no da más“, afirmó.

El candidato argumentó que la crisis habitacional y los déficits en salud y educación impiden seguir recibiendo migrantes: “Tenemos un millón de viviendas que nos están faltando. Nos faltan decenas de miles de espacios en la Junji, en el sistema educacional. Nuestro sistema de salud está reventado, 2.700.000 personas en listas de espera”.

Finalmente, defendió que su propuesta lo obliga “tomar la decisión dura, sin duda, pero correcta de hacer cumplir la ley”.