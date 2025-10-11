Panel Ciudadano UDD: José Antonio Kast le arrebata el primer puesto a Jeannette Jara

Panel Ciudadano UDD mostró que Jeannette Jara sería derrotada en segunda vuelta, tanto por José Antonio Kast como por Evelyn Matthei.

La última medición de Panel Ciudadano UDD mostró a José Antonio Kast arrebatándole el primer lugar en la carrera presidencial a Jeannette Jara, tras aprovechar un retroceso de la abanderada oficialista.

La encuesta precisó que la carta de Republicanos mantiene el 25% obtenido en la consulta anterior, mientras que Jara cayó tres puntos, quedando con 24% de adhesión.

En el caso de Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos se mantiene en la tercera posición con 17%, tras sumar un punto.

Muy por debajo están Johannes Kaiser (PNL) con 10% (-1), Franco Parisi (PDG) con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%.

Balotaje: Jeannette Jara pierde en todos los escenarios

Al igual como han replicado otras encuestas, Panel Ciudadano UDD mostró que Jeannette Jara sería derrotada en segunda vuelta, tanto por José Antonio Kast como por Evelyn Matthei.

En caso de verse las caras con el líder de Republicanos, la ex ministra del Trabajo sumaría el 31% de apoyo, contra el 46% de Kast, mientras el 23% no sabe, vota nulo o en blanco.

En el escenario de enfrentarse a Evelyn Matthi, Jara sumaría el 29%, vesus el 46% de la carta de Chile Vamos, con un 24% que no sabe, no votará o lo hará en blanco.