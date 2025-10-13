Chile Vamos en alerta: Matthei en la recta final para acercarse a primeros lugares en medio de temor por “desafección” en la campaña

A tres semanas de la veda de las encuestas, Matthei se mantiene tercera en las encuestas. Voces de la coalición aseguran que la campaña estaría pasando por una fase de desafección.

34 días quedan para la elección presidencial y Evelyn Matthei sigue sin lograr acercarse a sus dos principales adversarios; José Antonio Kast y Jeanette Jara, quienes asoman en las primeras posiciones en las encuestas. El escenario preocupa en el sentido de que las proyecciones del propio comando indicaban que para pensar en una eventual “remontada” era necesario estar cerca de Kast y Jara en la tercera semana de octubre. A falta de siete días para cumplir esa fecha, la candidata de Chile Vamos permanece en el tercer lugar.

En la última Cadem, por ejemplo, Matthei marcó 14 puntos; en la Criteria 17, misma cifra que en Panel Ciudadano-UDD y Black & White.

El escenario actual dista bastante de las expectativas que se generaron en el comando tras el primer debate televisivo de TVN. Tras varias semanas estancada, la abanderada logró irrumpir y acercarse al 20% luego del foro presidencial transmitido en el canal público, pero durante las últimas semanas ha retornado al respaldo promedio que ha exhibido su candidatura tras el triunfo de Jara en la primaria del oficialismo.

Fue Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien hace unas semanas sinceró, en conversación con La Segunda, las expectativas de la coalición respecto a la recta final de la campaña: estar en el margen de error —uno o dos puntos abajo— en comparación a Kast en la tercera semana de octubre. Misma posición expresó Paula Daza en entrevista con EL DÍNAMO.

A una semana de que se cumpla ese plazo, los sondeos muestran un panorama inamovible; Kast y Jara serían los candidatos que pasarían a la segunda vuelta de diciembre, mientras Matthei está más cerca de Johannes Kaiser y Franco Parisi que de los candidatos que están por sobre ella.

En el comando de Matthei han esperado en varias ocasiones que la tendencia cambie. Primero, se pensó que en agosto la candidata repuntaría, luego se dijo que tras Fiestas Patrias, y ahora al término de octubre. Pero en las filas de Chile Vamos, más allá del comando, las expectativas han comenzado a moderarse.

Una muestra de ello, aseguran fuentes de la coalición a EL DÍNAMO, es el bajo entusiasmo de los candidatos al Parlamento y los alcaldes en ejercicio por hacerse parte de la campaña. Las principales figuras como Mario Desbordes, Felipe Alessandri, o el independiente Máximo Luksic, se han alejado de la campaña en el último mes.

“Con Sebastián Piñera los alcaldes se pedían hasta dos semanas de permiso administrativo para hacer campaña, y eso no se está viendo con Matthei”, dice un dirigente de Renovación Nacional fuera de micrófono para retratar la supuesta “desafección” de parte de la coalición con la campaña presidencial.

Desde el comando, eso sí, responden que los alcaldes serán necesitados conforme se llegue la etapa final de la campaña donde suele redoblarse el despliegue territorial. En ese contexto, los jefes comunales estarían considerados en un rol relevante.

Con todo, el senador Juan Antonio Coloma, uno de los jefes de estrategia del comando, entregó la nueva expectativa de la candidatura respecto a la preferencia presidencial ciudadana. Coloma aseguró que “hasta ahora la gente tiene una reacción muy emocional con las candidaturas, pero llegará la ola del sentido común, donde se va a decidir quien va a gobernar”.

De todas formas, en el comando de Matthei sostienen que “aún no se queman todos los cartuchos” y que después del 17 de octubre, cuando comience la franja y se permita la propaganda con carteles y palomas, recién comenzará la recta final de la campaña.

El problema es que los resultados de la campaña sólo podrán ser vistos por el mundo político puesto que el 1 de noviembre comienza a correr la veda de encuestas.