La columna de Cristián Valenzuela que vuelve a enfrentar las candidaturas de Kast y Matthei

El principal asesor de José Antonio Kast no solo criticó al oficialismo, sino que también repasó a Chile Vamos, tratando a todos de “parásitos”.

Parásitos, así tituló Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de José Antonio Kast, su más reciente columna en La Tercera.

En ella postuló que “el Estado no está enfermo: está podrido” debido a “parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

“Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija. Mientras tanto, abajo, millones de chilenos trabajan, pagan impuestos, esperan soluciones y reciben cada vez menos”, añadió.

En el texto, Valenzuela también apuntó a la oposición, particularmente a Chile Vamos, quienes gobernaron hace unos años, en dos oportunidades, con Sebastián Piñera.

“En Chile, los que podrían cambiar las cosas no quieren. Los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado. También apitutaron a los suyos, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos, también se acostumbraron al confort de la maquinaria pública. No les molesta el tamaño del Estado, mientras haya espacio para los suyos. Por eso ahora claman que los recortes son imposibles: porque cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron”, sostuvo.

En alusión al cuestionado recorte fiscal que propone el eventual gobierno de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela indicó que “cuando alguien se atreve a hablar de recortes, los parásitos tiemblan. No porque teman por la gente, sino porque temen por ellos”.

“Porque saben que un Estado más eficiente los dejaría sin oficio, sin poder y sin excusas. Por eso atacan, caricaturizan y confrontan a cualquiera que proponga ordenar la casa. Por eso, increíblemente, son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI, para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado”, afirmó.

Las críticas contra Cristián Valenzuela

A raíz de su columna, Cristián Valenzuela se convirtió en blanco de críticas de parte de Chile Vamos. Uno de ellos fue el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien en Radio Infinita abordó el controversial texto.

“Tildaba de parásitos básicamente a todos los partidos menos por supuesto a ellos. Ha resultado tan insólita esa columna que efectivamente ha generado muchas reacciones. Decirle a Republicanos: basta ya de este nivel de ataques. Están tratando de parásitos a todos. No resulta conducente desde ningún punto de vista”, indicó el timonel.

Un día antes, el senador Luciano Cruz-Coke, quien forma parte del comando de Evelyn Matthei, en Mesa Central de Canal 13, recordó que el asesor de Kast “fue funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera y trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en el gobierno o de la Concertación o del Presidente Piñera. (…) Entonces, se dicen cosas que no se deben decir”.

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeannete Jara“, continuó, puesto que “la idea de que la candidatura de Jeannette Jara está muerta es un error. Su posibilidad de ser presidenta está absolutamente abierta. Acá va a haber segunda vuelta y eso abre un nuevo escenario”.

Sobre esto, Galilea llamó a que la oposición debe “enfocarse en lo que es realmente importante y entre otras cosas, de que el próximo gobierno no puede ser continuidad del actual gobierno y eso significa que Jeannette Jara no puede ser o no debería ser la próxima presidenta del país. Ese es el contexto de las declaraciones de Luciano Cruz-Coke y yo las comparto totalmente”.

“Lo que me preocupa son las descalificaciones como a la que se refería el senador Cruz-Coke y que también ha sido comentada por muchas personas durante el fin de semana en que realmente, que un partido como el Republicano esté tratando de parásitos a todos los demás partidos que no son ellos, resulta realmente inconducente, agresivo y que no colabora absolutamente en nada”, cerró Galilea.