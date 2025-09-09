“Se están consultando los antecedentes”: La Moneda deja en veremos permanencia de Laura Albornoz en ENAP

Mientras desde el comando de Jara defienden el rol de Albornoz en ENAP, desde Chile Vamos y Republicanos pidieron su salida.

Alvaro Elizalde, ministro del Interior, dejó en veremos la permanencia de Laura Albornoz como parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), luego que desde la oposición se cuestionara su rol como vocera del comando de Jeannette Jara.

Tras ser consultado por el caso de Laura Albornoz, a un día de la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN, Elizalde precisó que “se están consultando los antecedentes y se informará lo que corresponda”.

Esto, tras las declaraciones de José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, quien planteó que “esperamos que la ex ministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Jeannette Jara, renuncie a su cargo en la ENAP”.

“No tenemos ningún problema en que alguien manifieste su opinión político, en que alguien actúe como activista, como jefa de campaña (…), pero hacemos un llamado a que se respete la ley, porque la ley de la ENAP señala que los directores se deben a los intereses de la nación”, agregó.

La postura de Kast es respaldada por el comando de Evelyn Matthei, ya que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) acusó un eventual conflicto de interés, aseverando que “ENAP es una empresa pública que pertenece a todos los chilenos, no solamente a un comando. Si está ganando un sueldo (…) pero al mismo tiempo está dedicada a la campaña, los chilenos verían con buenos ojos que ella definiera realmente cuál es su rol”.

Los llamados a que Laura Albornoz se centre solamente en su labor como parte del comando de Jeannette Jara incluso llegaron desde el oficialismo, donde el diputado Cristian Tapia (PPD-IND) declaró a La Tercera que “no es compatible que cualquier director o directora de una empresa pública esté inserta en una campaña política, porque se le está pagando por ser directora o director. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a Laura Albornoz, creo que debería tomar una decisión: estar en el directorio o estar en la campaña”.

Sin embargo, desde el comando de la candidata de Unidad por Chile salieron en defensa de Albornoz y aclararon que su labor en ENAP es técnica, luego de ser seleccionada por Alta Dirección Pública en 2023. En esta línea, recalcaron que, según Contraloría y la norma vigente, no es funcionaria pública y no existe un vínculo laboral con la empresa nacional.