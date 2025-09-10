La Moneda reitera molestia por salida de Vidal de TVN y defiende rol de Laura Albornoz en ENAP

Desde Palacio dejaron ver su rechazo a la salida del ex presidente del directorio de TVN e hicieron eco de la postura de ENAP sobre rol de Laura Albornoz.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, reiteró la molestia de La Moneda con la decisión de Francisco Vidal de renunciar a la presidencia del directorio de TVN, en respuesta a los cuestionamientos de José Antonio Kast y su asesor Cristián Valenzuela a la pluralidad del canal público.

Al respecto, la secretaria de Estado dejó en claro que “respetamos esa decisión, que él comunicó las razones de aquello, pero no lo compartimos”.

“No es una renuncia que le pedimos, no lo solicitamos y es más, no la compartimos porque estos ataques del candidato Kast al ex presidente TVN para poner en cuestión el pluralismo de Televisión Nacional, la verdad es que son sumamente irresponsables”, aseguró la vocera de Gobierno en radio Rock&Pop.

En esta línea, Camila Vallejo precisó que “esto porque el canal tiene un directorio que es pluralista, que tiene distintas miradas políticas y que sus directores la expresan públicamente. O sea, no es Francisco Vidal solamente expresando sus posiciones políticas abiertamente, sino que también lo han hecho otros miembros del directorio, algunos son de derecha, otros no”.

Ejecutivo defiende rol de Laura Albornoz en ENAP

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, defendió el rol de Laura Albornoz en el directorio de ENAP, ante los llamados de la oposición a que siga el camino de Vidal y renuncie a su cargo por su presencia en el comando presidencial de Jeannette Jara.

Pardow respondió a las palabras de José Antonio Kast, quien indicó que “esperamos que la ex ministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Jeannette Jara, renuncie a su cargo en la ENAP”.

Ante esto, el titular de Energía hizo eco de la declaración pública de ENAP al respecto y precisó que “tal como lo dijo el ministro Elizalde, en este caso se han revisado los antecedentes y no hay una incompatibilidad legal”.

Diego Pardow reiteró que Albornoz “es directora independiente, su nombramiento se realiza a través del sistema de Alta Dirección Pública, no es discrecional del presidente de la República y además, la empresa ENAP ya se refirió a este tema”.