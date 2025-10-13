Tomás Hirsch apunta al Frente Amplio por su salida de vocería de comando: “Es una duda legítima”

“Si hay otros que piensan más bien en los codazos, son temas que tendrían que preguntarles a ellos”, argumentó el diputado de AH.

El diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista (AH), tuvo palabras para su salida de la vocería central del comando de Jeannette Jara, alentando las versiones sobre eventuales presiones del Frente Amplio para concretar esta acción.

Al respecto, el legislador indicó que si bien se mantendrá al interior del comando, se centrará en su campaña para conseguir su reelección en el Distrito 11, indicando que en el equipo de la candidata oficialista hay un reordenamiento de cara a las últimas semanas para concurrir a las urnas.

“Sigo trabajando intensamente en el equipo de campaña de nuestra candidata Jeannette Jara. Anoche (domingo) tuvimos una reunión con el equipo estratégico, donde definimos aplicarnos de una manera diferente para este último mes”, declaró desde el Congreso.

Consultado sobre si su salida de la vocería es una respuesta a las presiones del Frente Amplio para que los cargos de importancia sean ocupados por miembros de partidos que integran su lista parlamentaria, Hirsch aseveró que “creo que es una duda legítima. Creo que es una duda que uno puede tener cuando hemos visto hace algunos días o semanas ya algunas declaraciones de la presidenta de un partido que uno entiende aliado, hablando de que acá hay espacios que no deberían estar para otros partidos”.

“Siempre he entendido las coaliciones como espacios donde se trabaja en conjunto, con el aporte de la diversidad de partidos políticos. Si hay otros que piensan más bien en los codazos, son temas que tendrían que preguntarles a ellos”, argumentó el diputado de AH, quien dejó en claro que “queremos que gane Jeannette Jara y, al mismo tiempo, queremos tener un Congreso con mayoría”.