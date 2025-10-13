Comando de Jara y supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos: “Kast está mintiendo”

Yeomans apuntó que si, la intención de Kast es despedir a estos trabajadores, buscaría “dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud pública o de la educación pública”.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans (FA), una de las voceras del comando, expresó que “resulta reiterativo tener que decirlo una vez más: José Antonio Kast está mintiendo”.

“Se ha dicho en más de una oportunidad que hablamos de funcionarios de la salud y de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública)” y otros funcionarios municipales, no vinculados al gobierno central, precisó la legisladora.

En esta línea, Yeomans apuntó que si, la intención de Kast es despedir a estos trabajadores, buscaría “dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud pública o de la educación pública”.

Junto con ello, no quiso entregar mayores detalles sobre si el comando de Jeannette Jara será parte de alguna actividad para conmemorar el 18-O, apuntando que están centrados en el estreno de la franja electoral y su participación en Enade 2025.

La jornada también sirvió para presentar su propuesta de Consumo Eléctrico Vital, con el buscan bajar los gastos de la luz en 20%.

Nicolás Bohme, parte del equipo económico de Jara, explicó que esto se logrará “mediante un mecanismo que hemos llamado compras especiales de energía, donde vamos a realizar nuevos procesos de licitación abierta, competitivo, diseñado justamente para educir el costo de la energía”.

“Por supuesto, esto lo vamos a realizar respetando plenamente, íntegramente, todos los contratos vigentes en el mercado eléctrico”, sentenció.