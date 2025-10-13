Secciones
Comando de Jara y supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos: “Kast está mintiendo”

Yeomans apuntó que si, la intención de Kast es despedir a estos trabajadores, buscaría “dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud pública o de la educación pública”.

Cristián Meza

El comando presidencial de Jeannette Jara salió al paso de la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos bajo el actual gobierno que denunció José Antonio Kast y de su anuncio de despedirlos.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans (FA), una de las voceras del comando, expresó que “resulta reiterativo tener que decirlo una vez más: José Antonio Kast está mintiendo”.

“Se ha dicho en más de una oportunidad que hablamos de funcionarios de la salud y de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública)” y otros funcionarios municipales, no vinculados al gobierno central, precisó la legisladora.

En esta línea, Yeomans apuntó que si, la intención de Kast es despedir a estos trabajadores, buscaría “dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud pública o de la educación pública”.

Junto con ello, no quiso entregar mayores detalles sobre si el comando de Jeannette Jara será parte de alguna actividad para conmemorar el 18-O, apuntando que están centrados en el estreno de la franja electoral y su participación en Enade 2025.

La jornada también sirvió para presentar su propuesta de Consumo Eléctrico Vital, con el buscan bajar los gastos de la luz en 20%.

Nicolás Bohme, parte del equipo económico de Jara, explicó que esto se logrará “mediante un mecanismo que hemos llamado compras especiales de energía, donde vamos a realizar nuevos procesos de licitación abierta, competitivo, diseñado justamente para educir el costo de la energía”.

“Por supuesto, esto lo vamos a realizar respetando plenamente, íntegramente, todos los contratos vigentes en el mercado eléctrico”, sentenció.

