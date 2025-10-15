No pasaba desde 2021: por qué fracasó sesión en la Cámara, qué se votaría y quiénes no llegaron

La asistencia de solo 49 de los 152 diputados en la Cámara durante la sesión de este miércoles 15 de octubre, llevó a que la instancia no pudiera sesionar por primera vez desde 2021.
En un comienzo llegaron únicamente 37 parlamentarios al hemiciclo y, ante la falta de quórum, la sesión se suspendió y se convocó a los legisladores que permanecían fuera de la sala.
No obstante, luego de esa espera solamente llegaron otros 12 diputados, con lo que no se cumplió con la presencia de los 51 parlamentarios que es el mínimo para sesionar.
A continuación, se pasó la lista con el propósito de determinar quiénes estaban presentes y aplicar una multa del 2% de la dieta parlamentaria ($146.980) a aquellos que no asistieron sin justificación.
Qué se votaría en la sesión de este miércoles en la Cámara
La sesión fallida provocó numerosas críticas en el Congreso, pues truncó el trabajo legislativo de la semana, previo a la semana distrital, en la que los parlamentarios regresan a sus regiones.
“Las explicaciones y las multas son a nivel personal, o sea, cada parlamentario en su interno tendrá que dar las explicaciones respecto al caso“, manifestó el presidente de la Cámara, José Miguel Castro.
Entre los puntos a discutir en la fallida sesión destacaban:
- La votación de las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional.
- El proyecto de ley que otorga la titularidad en sus cargos a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
Quiénes no llegaron a la sesión
Los parlamentarios que no llegaron a la sesión de este miércoles 15 de octubre son:
- María Candelaria Acevedo
- Eric Aedo
- Yovana Ahumada
- Jorge Alessandri
- René Alinco
- Cristián Araya
- Roberto Arroyo
- Danisa Astudillo
- Chiara Barchiesi
- Boris Barrera
- Héctor Barría
- Arturo Barrios
- Juan Carlos Beltrán
- Gustavo Benavente
- Carlos Bianchi
- Fernando Bórquez
- Jorge Brito
- Félix Bugueño
- Miguel Ángel Calisto
- Felipe Camaño
- Roberto Celedón
- Andrés Celis
- Sofía Cid
- Ricardo Cifuentes
- Juan Antonio Coloma
- María Luisa Cordero
- Eduardo Cornejo
- Gonzalo De la Carrera
- Felipe Donoso
- Jorge Durán
- Eduardo Durán
- Juan Fuenzalida
- Ana María Gazmuri
- Andrés Giordano
- Marta González
- Mauro González
- Carmen Hertz
- Diego Ibáñez
- Pamela Jiles
- Andrés Jouannet
- Cristian Labbé
- Paula Labra
- Tomás Lagomarsino
- Joaquín Lavín
- Enrique Lee
- Raúl Leiva
- Andrés Longton
- Luis Malla
- Cristóbal Martínez
- Carolina Marzán
- Miguel Mellado
- Daniel Melo
- Vlado Mirosevic
- Helia Molina
- Carla Morales
- Cristhian Moreira
- Benjamín Moreno
- Jaime Mulet
- Francesca Muñoz
- Camila Musante
- Jaime Naranjo
- Gloria Naveillan
- Emilia Nuyado
- Coca Ericka Ñanco
- Mauricio Ojeda
- Erika Olivera
- Ximena Ossandón
- Rubén Darío Oyarzo
- Marlene Pérez
- Joanna Pérez
- Catalina Pérez
- Víctor Alejandro Pino
- Lorena Pizarro
- Alejandra Placencia
- Francisco Pulgar
- Marcia Raphael
- Jorge Rathgeb
- Hugo Rey
- Marcela Riquelme
- Gaspar Rivas
- Camila Rojas
- Agustín Romero
- Natalia Romero
- Jaime Sáez
- Jorge Saffirio
- Clara Sagardía
- Luis Sánchez
- Juan Santana
- Frank Sauerbaum
- Diego Schalper
- Alexis Sepúlveda
- Leonardo Soto
- Raúl Soto
- Cristián Tapia
- Hotuiti Teao
- Carolina Tello
- Renzo Trisotti
- Héctor Ulloa
- Francisco Undurraga
- Cristóbal Urruticoechea
- Consuelo Veloso
- Nelson Venegas
- Sebastián Videla
- Flor Weisse
- Gonzalo Winter
- Gael Yeomans