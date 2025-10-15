No pasaba desde 2021: por qué fracasó sesión en la Cámara, qué se votaría y quiénes no llegaron

La asistencia de solo 49 de los 152 diputados en la Cámara impidió sesionar, pues el mínimo para hacerlo es de 51 parlamentarios.

La asistencia de solo 49 de los 152 diputados en la Cámara durante la sesión de este miércoles 15 de octubre, llevó a que la instancia no pudiera sesionar por primera vez desde 2021.

En un comienzo llegaron únicamente 37 parlamentarios al hemiciclo y, ante la falta de quórum, la sesión se suspendió y se convocó a los legisladores que permanecían fuera de la sala.

No obstante, luego de esa espera solamente llegaron otros 12 diputados, con lo que no se cumplió con la presencia de los 51 parlamentarios que es el mínimo para sesionar.

A continuación, se pasó la lista con el propósito de determinar quiénes estaban presentes y aplicar una multa del 2% de la dieta parlamentaria ($146.980) a aquellos que no asistieron sin justificación.

Qué se votaría en la sesión de este miércoles en la Cámara

La sesión fallida provocó numerosas críticas en el Congreso, pues truncó el trabajo legislativo de la semana, previo a la semana distrital, en la que los parlamentarios regresan a sus regiones.

“Las explicaciones y las multas son a nivel personal, o sea, cada parlamentario en su interno tendrá que dar las explicaciones respecto al caso“, manifestó el presidente de la Cámara, José Miguel Castro.

Entre los puntos a discutir en la fallida sesión destacaban:

La votación de las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional.

El proyecto de ley que otorga la titularidad en sus cargos a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.

Quiénes no llegaron a la sesión

Los parlamentarios que no llegaron a la sesión de este miércoles 15 de octubre son: