Quiere ser candidato a diputado: Daniel Jadue presenta recurso de reposición ante el Tricel

A pesar de que los expertos en el tema aseguran que esta acción no tendría reales efectos, de igual manera Jadue busca revertir el fallo que lo sacó de la papeleta.

Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, reaccionó a la decisión de la Justicia de reabrir la investigación en el Caso Farmacias Populares, y presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para ser candidato a la Cámara de Diputados.

Según detalló T13, la acción fue patrocinada por el abogado Ciro Colombara y consiste en un recurso extraordinario con nuevos antecedentes para revertir la decisión del pasado 12 de septiembre, cuando el Tricel suspendió los derechos políticos de Jadue por su calidad de acusado en la indagatoria de la Fiscalía, excluyéndolo del padrón electoral.

En su presentación, Colombara pide que dicho fallo no se apliquey el militante del Partido Comunista pueda ser reincorporado en el padrón, ya que su principal argumento, que está acusado de fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal, quedó sin efecto con la reapertura de la investigación.

“La resolución recurrida debe ser revocada, toda vez que el sustento fáctico en que se basó no existe, toda vez que, tal como advirtió esta parte en sus respectivas alegaciones, la acusación en contra de nuestro representado quedó sin efecto con fecha 8 de octubre de 2025”, consigna el recurso.

A pesar de esto, el ex presidente del Tricel, Patricio Valdés, aseveró que esto no tendría reales efectos, ya que se cumplieron los plazos para cualquier acción y “las papeletas ya están mandadas a hacer”.

Valdés expresó que “por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde, no se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento”.

“En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, sentenció.