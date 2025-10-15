Quiénes son los empresarios que realizaron nuevos aportes a la campaña de Evelyn Matthei

Son varios los empresarios que respaldan a Evelyn Matthei. De hecho, ayer fue una de las candidatas más aplaudidas en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025.

Así lo han seguido manifestando, al menos en los aportes a su campaña, los cuales se informan al Servicio Electoral (Servel).

Uno de ellos fue el timonel de la constructora Echeverría-Izquierdo, ligado a Renovación Nacional y quien en el pasado ostentó varios cargos públicos, Fernando Echeverría Vial.

El 3 de octubre, la candidata de Chile Vamos y Demócratas recibió $4 millones del empresario que fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y tuvo un fugaz paso por el Ministerio de Energía en el gobierno de Piñera en 2010, puesto en el que estuvo solo tres días.

Uno de los aportes más ostentoso de parte de empresarios en las últimas semanas a Evelyn Matthei vino del grupo Matte, los controladores de CMPC y Colbún, entre otras compañías. Se trata de la socióloga e integrante de la familia empresaria, Patricia Matte Larraín, que sumó $ 12 millones a las arcas de la candidata de centro derecha.

También se registra una donación del socio de la corredora de bolsa, MBI Capital, José Manuel Ugarte Hernández, por $1,5 millón. A él se suma Diego Fleishmann Chadwick, sobrino del ex ministro del Interior, que ha tenido varios emprendimientos como la firma de servicios AVLA y Migrante, un servicio de préstamos a extranjeros. Fleishman aportó $ 500 mil.