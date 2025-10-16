Diputada Daniela Serrano (PC): “No me parece negativo que Jeannette Jara se desprenda de los partidos”

En entrevista con EL DÍNAMO, la diputada comunista por el Distrito 12 analiza la renuncia del ministro Diego Pardow, defiende el posicionamiento de Jeannette Jara como candidata de centro-izquierda y aborda los desafíos de su distrito de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre.

Sin parlamentarios y sin partidos. Esa fue la definición de Jeannette Jara para su franja presidencial, uno de los recursos de campaña más importantes en la recta final de la carrera presidencial.

Si bien la decisión —de alejarse de los partidos— asomaba como problemática, lo cierto es que las fuerzas políticas y dirigentes que apoyan la candidatura de Jara hicieron una buena evaluación sobre la medida. Así lo manifiesta la diputada Daniel Serrano (PC), compañera de militancia de Jara.

Asimismo, en entrevista con EL DÍNAMO, Serrano descarta cualquier “incomodidad” en el PC a raíz de la decisión de Jara de definirse como candidata de la centro izquierda y desdramatiza los roces de la candidata con los líderes del PC.

“Más que una falta de fraternidad, que yo al menos no lo catalogo así, tiene que ver con la dureza muchas veces en que se contraponen algunas visiones”, dice la legisladora y candidata a la reelección sobre la relación tirante entre Jara y los líderes de su partido.

“La CNE tiene que tener mayor responsabilidad en esto”

—¿Le parece pertinente la decisión del presidente de pedirle la renuncia al ministro Pardow?

—Yo creo que la decisión que tomó el presidente tiene que ver con la responsabilidad política que actualmente tiene el ministro Pardow en esto. Sin embargo, creo que también es necesario centrarnos en cuál es el rol que tiene en particular la Comisión Nacional de Energía (CNE), porque nosotros hemos detectado las fallas y la necesidad de hacer las correcciones día a día. Muchas veces, con la contingencia que hemos tenido a propósito de los apagones, todos estos perjuicios a los usuarios no se ven retribuidos en medidas que sean sancionatorias reales para las empresas, que efectivamente tengan una mayor responsabilidad. Son multas que están acostumbrados a pagar y que muchas veces eso no se ve en una inversión de un mejor servicio para todos a nivel nacional.

—¿Esperaría que la responsabilidad política también se haga valer sobre la CNE?

—Creo que la auditoría que debe existir a la CNE va en una de las líneas, pero creo que hay una discusión mucho más profunda que debemos tener ahora en el Congreso Nacional sobre esto. Hace un tiempo atrás nosotros presentamos un proyecto de ley para que fuera admisible poder generar nuevamente las condiciones para que exista una empresa nacional de electricidad. Eso lamentablemente fue rechazado dentro del Congreso, no tuvo la mayor cantidad de votos. Cuando hablo de una discusión profunda, me refiero a tener los recursos estratégicos y principalmente los servicios estratégicos en manos del Estado, no en manos de empresas internacionales privadas que son de otro estado y que muchas veces no tienen la responsabilidad en el tratamiento de usuarios dentro de sus propias naciones.

—Siendo el tema del alza de las tarifas un asunto tan sensible para la ciudadanía, ¿cuánto impacta ver a un ministro de Energía renunciando por su responsabilidad política, entendiendo que estamos en contexto electoral?

—Cuando no se asumen los errores el impacto es mayor. En ese sentido creo que la decisión del presidente de la República fue correcta al pedir el cargo al ministro, entendiendo que él tiene una responsabilidad en esto. Y hoy día va a ser importante cómo en el Congreso Nacional no solamente denunciamos o reaccionamos a esto, sino también nos ponemos a disposición de una discusión que tiene que ser mucho más profunda. Cada vez que nosotros hablamos de sanciones, éstas no bastan, entendiendo que las multas que actualmente tienen las empresas no tocan en lo grueso y en lo sustancial su utilidad y, por tanto, prefieren muchas veces pagar la multa que restituir un mejor servicio a sus usuarios.

“La candidata tiene una autenticidad que trasciende más allá de los partidos”

—¿Cómo evalúa la intervención de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara en este tema, que al final pareciera ser que fue decisiva a la hora de pedir la renuncia al ministro?

—La candidata es candidata en este momento y habló de su eventual gobierno. Yo creo que nos hizo sentido a todos y todas que un ministro que no está resguardando uno de los principales servicios que habilita también la subsistencia tomara una responsabilidad en esto. El gobierno actuó de la forma que corresponde y esperamos también que se habiliten otras discusiones dentro del Congreso.

—Mañana se estrena la franja presidencial. ¿Cuál es la expectativa respecto al mensaje que se va a comunicar en este espacio?

—Nosotros hemos tenido un ejercicio de franja entre todos los partidos que actualmente estamos apoyando a Jeannette Jara. Y sabemos que ella nos va a hablar de los problemas que tenemos en la actualidad y de cómo va a concretar medidas que puedan resolver efectivamente los temas más apremiantes en materia de seguridad, educación y, por sobre todo, salud pública, que es lo que más ha recalcado en el último tiempo.

—Una de las definiciones que se tomó en el comando fue que en la franja presidencial no van a estar presentes parlamentarios ni tampoco se hace referencia a ningún partido de la coalición. ¿Le parece correcta esta decisión de desprenderse de los partidos en lo que queda de campaña?

—Los partidos hacen aportes en la franja y esos aportes los vamos a hacer en la medida que ponemos a disposición nuestros minutos para la candidata. Lo que hace Jeannette Jara, y cuando me refería a su autenticidad, es que ella se muestra más allá de los partidos. Ella no solamente está dedicada a hablarle a los presidentes del partido o a los parlamentarios, sino que le está hablando justamente a aquellos que están desencantados de la política y quieren una solución concreta ahora. En ese sentido, no me parece que la candidata se desprenda de los partidos se algo negativo, porque creo que lo que ella está haciendo es representar esos sentires ciudadanos que no necesariamente tienen un domicilio político, sino que están buscando soluciones concretas ahora.

—¿A usted qué le parece como militante del PC que la candidata se posicione en la centro izquierda, pese a que su militancia es de un partido de izquierda?

—Muchas veces nos han hecho esa pregunta, como si nos pudiera causar incomodidad esa definición. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando uno también revisa la historia del Partido Comunista, este nunca se ha constituido como un polo aislado o como un partido político que no hace alianzas estratégicas. Nosotros nunca hemos tenido una política que nos aísle, sino todo lo contrario: buscar aliados, buscar también constituir frentes amplios, que no solamente signifique estar con los partidos, sino ir mucho más allá, con los movimientos sociales que históricamente ha tenido el PC, con movimientos estudiantiles, de pobladores, de trabajadores.

—¿Entonces no genera incomodidad?

—Nosotros tenemos una idiosincrasia de un partido que no gobierna solo. Y eso nunca ha sido parte de una incomodidad, sino todo lo contrario, es parte de la identidad que ha tenido históricamente el PC. En ese sentido, como militante, yo creo que nuestra candidata a presidencia está tomando el rol que le corresponde. Eso quiere decir que representa más allá de las sensibilidades o de la identidad que puede tener el Partido Comunista, sino que también recogen los mismos puntos programáticos o las mismas necesidades e inquietudes que albergan otros partidos, pero principalmente la ciudadanía en general, que es quien tiene un recelo a la política tradicional.

“Más que una dicotomía, es una falsa dicotomía”

—¿A qué le atribuye que se constaten diferencias entre la candidata y dirigentes del Partido Comunista, como Lautaro Carmona o Daniel Jadue?

—Es parte de los roles que a cada uno le corresponde. Ya no es solo la candidata presidencial que alberga a otras fuerzas políticas más allá del PC. Cada uno está asumiendo el rol que le corresponde. El presidente del partido habla por la voz del Partido Comunista, la candidata presidencial tiene que hablar por la voz de otros partidos o incluso de independientes que están en su candidatura. Entonces, más que ver una dicotomía, a mí me parece más bien una falsa dicotomía y claramente van a existir algunas diferencias, pero porque representan sensibilidades distintas. Jara no solo representa la sensibilidad del PC, sino que también tiene que albergar a otros.

—La candidata lo definió como falta de fraternidad por parte de algunos liderazgos de su propio partido. ¿Se pudo haber hecho mejor las cosas en el PC en pos de no abrir flancos a la candidatura?

—En campaña, todo proceso es bastante exigente, muchas veces los dichos son sacados de contexto y eso puede herir alguna susceptibilidad o hacerla más sensible de lo que actualmente existe. Pero más que una falta de fraternidad, que yo al menos no lo catalogo así, tiene que ver con la dureza muchas veces en que se contraponen algunas visiones que creo que a veces debieran ser tratadas de una mejor manera y sobre todo desde la flexibilidad que nosotros le estamos dando a nuestra candidata, que es la presidencial más allá del PC. Yo lo haría como parte del ejercicio de la política, de un tiempo que es muy ágil, que es muy trabajado, y que en eso a veces las sensibilidades se extreman más que decir que esto es falta de fraternidad.

—¿Quedó conforme con el contenido del programa presidencial?

—Yo estoy conforme con el contenido del programa, pero creo que tal como en el programa que tuvimos del actual gobierno, hay otras cosas que se van abriendo en cuanto a las necesidades que actualmente estamos enfrentando y sobre todo en cómo va pasando por la vía de los hechos la realidad política. Lo que yo espero al menos en términos programáticos es que tengamos también una apertura sobre todo a concretar, pero también a hacernos cargo de lo que actualmente nos toca enfrentar como próximo gobierno. Actualmente Camila Vallejo tiene una posición que la va a posicionar como una próxima presidenta de Chile. En cuanto a lo programático tenemos que concentrarnos en concretar, pero también en ir abriendo caminos sobre todo a las necesidades que van a existir cuando nos encontremos en el gobierno.

—¿Cree que el programa podría ser catalogado como un programa de continuidad de lo que se ha hecho en este gobierno?

—Yo creo que en ningún caso es continuidad. Hay cosas que claramente se han hecho bien, que hay que profundizar, pero hay otros errores que también hay que enmendar. Más que mostrar que esto va a ser la continuidad de un gobierno de Gabriel Boric, es más bien parte de un ejercicio político que además alberga a otras fuerzas políticas. Nosotros también partimos desde la base que actualmente hay un apoyo muy importante de la Democracia Cristiana o incluso de otras fuerzas que también esperan ser gobierno con nosotros. Entonces, más que centrarnos en si realmente vamos a hacer la continuidad del presidente Gabriel Boric, es el punto de partida de este programa y cómo nosotros vamos a ir construyendo hacia adelante.

“Necesitamos un parlamento que recobre la dignidad del cargo”

—Ya pasando a la parlamentaria, en su distrito, el 12, ¿cuáles son las prioridades que usted ha podido percibir en su distrito y cuál es la propuesta para dar solución a estas necesidades?

—Es bastante similar al trabajo territorial que hemos hecho durante estos cuatro años. Voy a cumplir cuatro años como diputada en marzo. Sabemos las principales necesidades que existen en cada una de nuestras comunas. Si bien son comunas muy importantes y muy grandes —tenemos a Puente Alto, La Florida, La Pintana— nos enfrentamos con la situación de las brechas que están abiertas, por ejemplo, con la ruralidad. Es un distrito que es parte de la representación de Chile actual. Es un distrito con muchas necesidades, con las comunas más grandes del país, pero que también alberga las sensibilidades de las zonas rurales que muchas veces están muy invisibilizadas de la gran ciudad.

—¿Y cuáles son esas prioridades concretas?

—Principalmente las prioridades de la población están puestas en materia de seguridad, en cómo fortalecemos la salud pública, la educación y cómo a ciertos lugares de nuestro distrito que muchas veces estuvieron invisibilizados por años les damos atención. En materia de seguridad no basta solo con el aumento de penas, si nosotros no aumentamos la inteligencia para perseguir al narcotráfico o al crimen organizado, o si el Estado sigue abandonando ciertos territorios que para nosotros son muy importantes. Hablo específicamente de poblaciones de La Pintana, de Bajos de Mena, que muchas veces son tratadas como íconos del abandono del Estado, pero que lamentablemente en los últimos años no se ha hecho una inversión relevante. Hablo de programas de regeneración habitacional, de cómo se acercan los servicios de jardines infantiles, de salud a nuestro territorio.

—¿Y cuál es su propuesta concreta para eso?

—Específicamente, nuestra campaña va enfocada en que uno no viene a prometer lo que no puede cumplir o lo que no realizó en estos cuatro años. Creo que una de las falencias principales que se han tenido en este gobierno es no tener una mayoría parlamentaria. Nosotros necesitamos construir un parlamento para los cambios, un parlamento que también recobre la dignidad del cargo, la dignidad de ser parlamentarios, porque no es menor la cantidad de diputados desaforados que tenemos en el cargo. Eso es una realidad y uno también la enfrenta cuando hace una campaña.

—¿A qué se refiere con recuperar la dignidad?

—Existe un rechazo muy importante a la Cámara, como si en la Cámara no pasaran cuestiones sustanciales o como si no fuera parte de los cambios que hoy día se necesitan en la vida de las personas. Creemos que va a ser importante primero recobrar la mayoría parlamentaria, ponerla en valor, pero también entender que nosotros tenemos que estar a disposición, sobre todo de proyectos que sean unitarios, que signifiquen una mayor inversión de recursos públicos, sobre todo en distritos donde no basta hablar solo de homicidios, de tráfico, o incluso de infancias.

—¿Cómo ve la situación en su distrito? Hay cartas fuertes en frente como la de Ossandón, Jiles o Carter.

—Somos una lista que tiene una responsabilidad muy importante por nuestra candidata y, por tanto, creemos que ser la lista que mayoritariamente representa la sensibilidad de quienes están con Camila Vallejo tiene que tomar la responsabilidad de lo que significa tener a nuestra candidata presidencial representada en nuestra lista. Este distrito por lo general es muy representativo de las propias contradicciones que tiene nuestro país, contradicciones que no están resueltas. Y entre eso se refleja también en la política.

—¿Pero cómo ve la competencia con estas candidaturas familiares?

—Claramente hay clanes familiares que se han construido en la disputa institucional. Nosotros creemos que van a ser importantes más que decir quién es el hermano de quién o quién es el marido de quién. Nosotros tenemos que hablar qué representa tal parlamentario para que las necesidades de nuestro país se resuelvan. Porque no basta solo con decir “soy el hermano de” y presentarme a tal candidatura, sino si esos parlamentarios que actualmente están en ejercicio han puesto sus votos a disposición para que cambie la situación dentro de nuestro país. Por ejemplo, quiénes pusieron sus votos en materia de seguridad, quiénes han puesto sus votos en materia de recaudación pública.

—Entonces, ¿cuál es su predicción?

—Más que la predicción de quién es el hermano de, o cómo esto se posiciona, o quién es el marido de, yo creo que hay que hacer ver cuáles son los proyectos políticos que están representando. La responsabilidad que nosotros tenemos como la lista de las sensibilidades y de los partidos políticos que están apoyando a Camila Vallejo es hacer ver que finalmente nosotros no queremos llegar solos, sino también para asistir a un programa de gobierno que creemos que se tiene que construir en mayoría, no mayoría que debe ser avasalladora, sino que forme diálogo y que nos permita que a través de esta mayoría parlamentaria podamos sacar reformas tan importantes como la reforma de pensiones. Lo que está en juego principalmente en este distrito es hablar más de programas políticos más que de las redes familiares que cada uno sostenga.