La Moneda analiza crear nuevo organismo para reemplazar a Injuv tras recorte de $3.800 millones

Respecto a la situación de los funcionarios y trabajadores del organismo, la autoridad puntualizó que “hemos tenido un diálogo muy honesto y directo”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Desarrollo Social informó que prontamente iniciará un proceso de estudio y diseño de una nueva institucionalidad para dejar atrás al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), luego que el Gobierno decidiera un recorte del 47% de su presupuesto, que se traduce en $3.859 millones.

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, dejó en claro que este retroceso en los recursos dispuestos no afectaría la ejecución de los actuales programas en desarrollo, pero recalcó que “es de público conocimiento que el Injuv venía arrastrando problemas desde hace años, que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en que el 75% de su presupuesto se destina a personal, 15% a gastos administrativos y solo un 10% a programas”.

“O sea, de 8 mil millones de pesos, 800 millones llegan realmente a los jóvenes, lo que evidencia claramente problemas de eficiencia y de foco respecto al rol que debe jugar”, acusó Fernández.

El subsecretario aseveró que “también existe el problema del traslape de programas, dado que el Injuv tiene que ver con políticas de juventud, es transversal a distintos ministerios y servicios. Por ejemplo, un programa de salud mental -en el que Injuv no es especialista- se traslapa con programas del Ministerio de Salud. Eso ha sido un tema constante que administraciones de distinto signo político han intentado abordar”.

En esta línea, Alejandro Fernández recordó que la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, convocada durante el gobierno Gabriel Boric, entregó un informe con 34 recomendaciones orientadas a un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales. Dentro de ellas, la comisión recomendó “revisar la continuidad de Servicios Públicos para evitar traslapes y fragmentación”, entre ellas, el Injuv.

Respecto a la situación de los funcionarios y trabajadores del organismo, Fernández puntualizó que “hemos tenido un diálogo muy honesto y directo. Ellos entienden el problema, son muy conscientes de eso y también tienen propuestas de rediseño que vamos a revisar y conversar”.