Alcaldes denuncian sobreprecio en venta de vales de gas licuado: no descartan acudir a FNE

Las propuestas recibidas superaban el precio de referencia estatal, por lo que les resultaba más caro comprar en grandes cantidades que si lo hacía cada municipio por separado.

AGENCIA UNO

Los alcaldes de La Florida, Paine, Coltauco, Renca, Macul y Rancagua habían anunciado hace semanas atrás la compra de 500 mil vales de gas licuado, para así poder adquirir grandes volúmenes de balones para repartirlos entre sus vecinos, ante el alza de los combustibles.

Sin embargo, esto no se materializó porque los jefes comunales alertaron un sobreprecio en las ofertas presentadas por las distribuidoras por $1.700 millones.

Según detallaron los ediles, las propuestas recibidas superaban el precio de referencia estatal, por lo que les resultaba más caro comprar en grandes cantidades que si lo hacía cada municipio por separado.

Este fue el caso de La Florida, que en 2025 compró 204.505 vales de gas, obteniendo un valor más conveniente que el ofrecido en el Convenio Marco, ya que las seis municipales en su conjunto, los que buscaban adquirir 500 mil vales, recibieron ofertas hasta 34% más caras.

Junto con ello, los alcaldes alertaron que dos de las distribuidoras más grandes de gas licuado del país presentaron ofertas superiores el precio del Convenio Marco.

“Participaron dos compañías, una de ellas la empresa Gasco y la segunda es la empresa Abastible. En el caso de Gasco, el valor que ellos ofrecen es superior en 1.000 pesos respecto del valor que está publicado en el Convenio Marco, que es el valor de referencia que tienen los organismos públicos para adquirir, en este caso, ticket de gas”, declaró Daniel Reyes, alcalde de La Florida.

Reyes agregó que “en el caso de la empresa Abastible, ese valor supera prácticamente 5.000 pesos, Estamos hablando de un presupuesto de de en términos porcentuales sobre 34% respecto al valor de referencia que existe publicado en Convenio Marco. Resulta, a mi juicio, digamos, bastante llamativo que el valor que se haya ofrecido ahí sea por sobre el valor de referencias, lo razonable era poder llegar a valores inferiores a los que allí se encontraban publicados”.

En vista de esto, las municipalidades indicaron que pondrán los antecedentes a disposición de los organismos competentes, entre los que se encuentra la Fiscalía Nacional Económica.