“Es grave y tendrá consecuencias”: Ministro Pardow sale al paso por error en cuentas de luz y CNE afirma que lo sabía desde septiembre

El error de cálculo en las tarifas eléctricas le costó al menos US$115 millones más a los consumidores.

El ministro de Energía, Diego Pardow, y la Comisión Nacional de Energía (CNE), nuevamente salieron a explicar el error o “cambio metodológico” que ocurrió con las cuentas de la luz, que provocó una alza injustificada en las tarifas y significó unos US$ 115 millones más a los consumidores.

El secretario de Estado, en conversación con Radio Cooperativa, calificó este hecho como “grave” y aseguró que tendrá “las consecuencias correspondientes” cuando concluyan los informes sobre este tema.

“Cuando este tipo de cosas ocurren claramente afectan a la confianza de la ciudadanía y por lo tanto la respuesta tiene que ser institucional y tiene que ser completa”, comenzó diciendo Pardow.

A lo que agregó: “Esperamos que (la baja) esté en vigor desde enero del próximo año, para que se materialice en una rebaja en las cuentas de las personas, pero también hay que empezar a atender los otros frentes. Estos días es el momento de explicarle a la ciudadanía con la mayor claridad posible lo que ha ocurrido”.

“Va a tener las consecuencias correspondientes”

Con respecto a la posible acusación constitucional (AC) en su contra a raíz de este hecho, el titular de Energía expuso que “soy muy respetuoso de las facultades que tiene el Congreso, los diputados y las diputadas tienen una función de fiscalización que en nuestra democracia es tan importante como la del gobierno. Mi tarea hoy es tratar de explicar esto de la manera más transparente hacia la ciudadanía y hacer avanzar este proceso institucional que permite corregir esta discrepancia metodológica”.

En este marco, aseguró que “no quiero minimizar la gravedad de lo ocurrido, esto es un hecho grave y por lo tanto va a ser remediado y va a tener las consecuencias correspondientes, tanto a nivel de analizar los procesos como también a nivel de responsabilidades“.

Para cerrar, el ministro Pardow afirmó que los efectos en el incremento de las cuentas de luz se corregirán en el siguiente proceso de facturación.

“La diferencia entre las dos metodologías aplicadas respecto a las diferencias de facturación consideradas en todo el proceso de estabilización es del orden de los US$ 100 millones. Y eso es precisamente la corrección del efecto de esa sobreestimación de 100 millones de dólares, precisamente lo que explica la disminución en las tarifas a contar de enero próximo”, precisó el secretario de Estado.

CNE sostiene que ministro Pardow tomó conocimiento del error en cuentas de luz en septiembre

En medio de las presiones políticas, desde la CNE afirmaron que Diego Pardow conoció este error a medidos de septiembre.

El secretario ejecutivo del organismo, Marco Mancilla, conversó con Radio ADN, donde dijo que le entregaron los datos al ministro “a mediados de septiembre, hace unas cuantas semanas”.

“En el momento que uno ya hace el levantamiento técnico, que es nuestro rol, y busca la solución, que también la buscamos, le mostramos al ministro cuál es la situación y qué es lo que debía hacerse ahora en este proceso tarifario, y que es lo que finalmente hicimos, en coordinación obviamente con el ministro”, añadió.

Con respecto a la forma en que detectaron este “error”, el secretario ejecutivo del organismo expresó que “nosotros nos dimos cuenta porque la CNE, sobre todo este año, hemos tenido también más tiempo técnico, los profesionales para poder revisar estas cosas, hemos implementado mecanismos bastante modernos, digitales, automatizados de revisión y de consistencia. Eso se analizó y los equipos técnicos, gracias a eso, encontraron esta inconsistencia, la verificaron, verificaron efectivamente que había algo raro, lo miraron hacia atrás y se dieron cuenta que venía esto desde siempre y en ese momento se decide que hay que hacer esto, que hay que solucionarlo”.