Pardow en la cuerda floja: oficialismo se abre a estudiar AC en su contra por error en cuentas de luz

Desde el oficialismo aseguran que la situación del ministro es delicada debido a su eventual responsabilidad en no haber advertido el error de metodología que permitió un alza injustificada en las tarifas de luz.

Menos de 24 horas transcurrieron desde que se dio a conocer el informe técnico de la CNE que alertaba sobre un error que permitió el aumento injustificado de las cuentas de luz, hasta que la UDI anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, por su eventual responsabilidad en la situación.

En concreto, el documento confirmó cobros en exceso en las tarifas debido a una falla en la metodología del cálculo de las cuentas. Según el documento, dado a conocer por T13, existe una “inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”.

Y acota: “Todo ello a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°7T, de 2024, del Ministerio de Energía, y luego, en las sucesivas fijaciones de Precios de Nudo Promedio para suministros de electricidad”.

El error encendió las alarmas no sólo en el Ministerio de Energía, sino que también en el oficialismo.

Desde que se anunció el descongelamiento de las tarifas en 2024, parlamentarios de la alianza de Gobierno han tratado infructuosamente de generar mecanismos para rebajar las cuentas que, según el mismo CNE, han aumentado hasta en un 60% en ciertos sectores del país.

Incluso, tras el alza, se constituyó la denominada “banca eléctrica”, iniciativa liderada por la diputada Karol Cariola (PC), que cuestionó en diversas ocasiones a Pardow por no realizar los esfuerzos suficientes para frenar el alza en las cuentas. Y ahora, con la revelación del informe de la institución reguladora, los cuestionamientos a Pardow se han vuelto a intensificar desde la misma coalición oficialista. Esto, al punto de abrirse a estudiar la AC que presentará la UDI contra el ministro frenteamplista.

Junto con recordar su voto en contra del proyecto de estabilización de tarifas impulsado por Pardow, la diputada Cariola advirtió que “alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Si es el ministro o es la persona a cargo responsable de haber hecho esos cálculos, me parece que tiene que ocurrir. Acá no puede quedar esto de manera impune. Y además tienen que haber compensaciones a las familias chilenas que estuvieron pagando de más durante todo este tiempo”.

Más explícito fue el diputado Daniel Melo (PS), quien aseguró estar “abierto” a estudiar la AC si es que el titular de la cartera de Energía no renuncia.

“Este error es gravísimo y repercute en el bolsillo de todos los chilenos, sobre todo de sectores de ingresos más bajos, por lo que me parece necesario analizar en su mérito esta posibilidad”, dijo Melo respecto a la AC.

En el oficialismo dicen, además, que molestó la alocución del ministro la cual catalogan de “tibia” ya que no se comprometió a una compensación ni a establecer inmediatamente una rebaja en las cuentas, sino que sólo destacó la eventual rebaja del 2%.

Además, indicó que “este es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional”.

Desde ya, se anunció por parte de la senadora Yansa Provoste (DC) y el diputado Cristián Tapia (IND-PPD) que Pardow será citado a las respectivas comisiones de Energía de cada Cámara para explicar por qué no se detectó antes este error.

La incómoda posición del comando Jara

La polémica llega a sólo dos días de que la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, presentara su propuesta de “Consumo Eléctrico Vital” la cual apunta a rebajar las tarifas a través de generar mayor competencia en las suministradoras.

Por lo mismo, la revelación del error vino a tensionar nuevamente la relación de la candidata con el Gobierno del cual fue parte.

Las últimas semanas, tanto Jara como su comando, han procurado desligarse del Ejecutivo y los flancos que se han abierto en torno a la administración de Gabriel Boric. Y esta ocasión no fue diferente.

“Deben asumirse todas las responsabilidades que correspondan, para lo cual esperamos que se inicien de forma transparente y oportuna todos los procesos investigativos que lleven a conclusiones que sean serias y transparentes para la ciudadanía”, afirmó la abanderada de Unidad por Chile.

Más duro fue el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien también es parte del comando, específicamente del comité estratégico.

El diputado calificó como “extremadamente grave” el contenido del informe y el error de cálculo. En ese sentido, afirmó que de comprobarse esto en el expediente definitivo, “amerita que el ministro de Energía (Diego Pardow) renuncie”.

“Y si, además, se han fijado mal las tarifas y han subido más allá de lo que la ley permite, esto amerita la renuncia del ministro Pardow. Y lo digo muy responsablemente”, reafirmó Mulet.