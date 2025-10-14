Presidenciales en tribunales: Johannes Kaiser se querella contra Parisi por injurias y calumnias

El abanderado libertario apuntó que su honra y reputación – tanto personal como de autoridad pública- se vieron gravemente afectadas por las declaraciones del líder del PDG.

Las elecciones presidenciales 2025 se disputarán también en tribunales, luego que se conociera que Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), presentó una querella por injurias y calumnias en contra de Franco Parisi (PDG).

Según consignó CNN Chile, la acción se ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a las declaraciones que realizó Parisi en contra de Kaiser, a quien acusó de “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria en medio de su campaña electoral.

En su querella, el abanderado libertario apuntó que su honra y reputación – tanto personal como de autoridad pública- se vieron gravemente afectadas por las declaraciones del líder del Partido de la Gente, que tuvieron amplia difusión en medios de comunicación.

Esto, en el marco de la propuesta de Franco Parisi llamada Ley Kaiser, con la cual busca que parlamentarios, alcaldes y gobernadores deban renunciar a su puesto para poder postular a otro cargo de elección popular.

Parisi además apuntó en contra del libertario, a quien tildó de “limitado intelectualmente” y que el hecho que siguiera recibiendo su dieta parlamentaria cuando está en campaña es “un intento de corrupción”.