Criteria: Jara tiene alza de tres puntos y amplía su ventaja sobre Kast y Matthei en primera vuelta

Según Criteria, en segunda vuelta Jara perdería ante Kast y Matthei, pero empataría con Kaiser y le ganaría a Parisi.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, mostró un alza de tres puntos y amplió su ventaja sobre José Antonio Kast y Evelyn Matthei, a la cabeza de las preferencias para las Elecciones Presidenciales 2025, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Criteria.

Según el sondeo divulgado este domingo, la ex ministra del Trabajo llegó a un 29% de apoyo, en tanto que José Antonio Kast cayó dos puntos y quedó con un 24%, mientras que Evelyn Matthei también tuvo una baja de dos puntos y llegó a un 15% de las preferencias.

Por su parte, Johannes Kaiser tuvo un alza de dos puntos y se acercó a la candidata de Chile Vamos, al llegar a un 12%. Más atrás están Franco Parisi, que subió un punto (9%); Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés, que cayó un punto (0%).

Jara, Kast y Matthei en segunda vuelta, según Criteria

Pese a su ventaja en primera vuelta, el sondeo de Criteria mostró que en segunda vuelta Jeannette Jara perdería frente a José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En el caso del candidato del Partido Republicano, la candidata oficialista obtendría 36% de los votos, frente a un 48% de su rival. Un 16% declaró que votaría nulo o blanco.

Si la contendora de la ex ministra del Trabajo fuera la abanderada de Chile Vamos, Jara obtendría el 33%, frente al 43% de Matthei, con un 24% de nulos o blancos.

En cambio, si en segunda vuelta enfrentara a Franco Parisi, Jeannette Jara ganaría con el 34%, frente al 31% del candidato del PDG, con un 35% de votos nulos o blancos.

Por último, en el escenario de que en segunda vuelta Jara enfrentara a Johannes Kaiser, ambos candidatos empatarían con un 36%, mientras que el 28% sería de votos nulos o blancos.