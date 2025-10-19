RN defiende haber utilizado imagen de Aylwin en franja: “Entendemos la incomodidad de la DC porque hoy día apoyan al PC”

La escena correspondía a un homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente al ex mandatario DC.

Renovación Nacional respondió a las críticas de la Democracia Cristiana tras incluir la imagen del expresidente Patricio Aylwin en su franja electoral.

La polémica se desató este domingo cuando la DC emitió un comunicado calificando como “inaceptable” y una “falta de respeto a su memoria” el uso de la imagen de Aylwin en el primer capítulo de la franja de RN.

La escena correspondía a un homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente a Aylwin recibiendo la banda presidencial en el traspaso de mando de 1990.

“La figura de Aylwin pertenece a Chile, pero su visión, su pensamiento y su ejemplo nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana. Invocarlo con fines políticos ajenos a esos valores es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”, cuestionaron desde el partido dirigido por Francisco Huenchumilla.

Sauerbaum: “Aylwin representa un momento de acuerdos y consensos”

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, salió al paso de las críticas y argumentó que la inclusión de Aylwin en la franja obedece a valores que su partido busca rescatar para el país.

“El presidente Aylwin representa un momento de acuerdos, de consensos, de tranquilidad que el país requiere recuperar”, declaró el jefe de bancada de diputados RN.

Y lanzó: “Nosotros entendemos la incomodidad de la Democracia Cristiana, porque hoy día apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el Presidente Aylwin, y que la Democracia Cristiana básicamente se fundó para poder luchar en contra de esas ideas”.

El parlamentario concluyó señalando que el objetivo de RN al incluir la imagen del ex presidente democratacristiano es “homenajear ese momento de desarrollo económico, de desarrollo político, de tranquilidad y consensos, acuerdos tan importantes que Chile tiene que volver a recuperar”.