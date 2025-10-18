ME-O desafía críticas por franja con IA: “La verdad duele, prepárense porque vienen más capítulos”

El candidato independiente defendió su controversial spot electoral donde usó inteligencia artificial para mostrar a candidatos de derecha bombardeando La Moneda

Marco Enríquez-Ominami salió al paso de las críticas generadas por su franja electoral este sábado, defendiendo el polémico uso de inteligencia artificial para recrear escenas del golpe de Estado con los rostros de sus contendores de derecha.

“Nadie ha podido desmentir lo que afirmé en la franja”, rebatió ME-O ante las críticas que generó el natural emitido en la franja.

La secuencia, titulada “La dimensión desconocida”, mostró a Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast en un montaje que aludía al bombardeo de La Moneda en 1973.

Durante la presentación de su propuesta laboral, ME-O fue enfático al defender su estrategia comunicacional. “Veo que fue la más comentada de todas. Fue una franja de mucha verdad. ¿Hay algo que yo haya dicho que no es verdad? ¿No bombardearon La Moneda ellos? ¿Han pedido perdón alguna vez?”, cuestionó el candidato.

El aspirante presidencial —que ha tenido participación en largometrajes como director— asumió la total responsabilidad por el contenido.

“Soy el único, total, responsable, arquitecto, líder de la franja. La creé. Me hago responsable. Fue una idea mía, total. Yo soy director de televisión y de cine”, señaló, adelantando que “vienen más capítulos” y advirtiendo: “Si les molestó este, no les va a gustar lo que viene”.

Los dardos de ME-O

La franja de ME-O no solo apuntó contra la derecha. El candidato también dirigió sus dardos al gobierno del presidente Gabriel Boric, al que calificó como “la mayor farra de la historia”.

En el spot aparecieron referencias a Giorgio Jackson y a la candidata oficialista Jeannette Jara, además de la candidata al Senado, Beatriz Sánchez (FA).

“¿Es falso decir que el Frente Amplio se farreó la nueva Constitución? No”, afirmó Enríquez-Ominami, quien acusó al Ejecutivo de desperdiciar la oportunidad de impulsar transformaciones estructurales pese a contar con un respaldo político inédito.

El candidato independiente, quien se ubica en el quinto lugar de las preferencias según las últimas encuestas, prometió que su franja mantendrá este tono durante las próximas semanas. La franja electoral continuará emitiéndose hasta el 13 de noviembre, con dos bloques diarios en cadena nacional, marcando la recta final de una campaña presidencial.