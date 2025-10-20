Mundo de la ex Concertación comienza a inclinarse a favor de Matthei a 27 días de la presidencial

En el comando de Matthei ven con optimismo esta tendencia y apuestan a que en la medida que se acerquen los comicios, más rostros de relevancia de la ex Concertación tomen posición a favor de su abanderada.

A medida de que se acerca el 16 de noviembre, en los círculos políticos de la ex Concertación ha comenzado a repetirse cada vez más la incómoda pregunta: “¿Por quién vas a votar?”.

Y es que la decisión no es fácil, comentan dirigentes que integraron los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Tuiz-Tagle y Ricardo Lagos.

La candidatura de Jeannette Jara, que venció en la primaria en que participaron los partidos de centro izquierda y posteriormente recibió el respaldo de la Democracia Cristiana, no ha logrado convencer al mundo concertacionista más allá de los militantes activos y parlamentarios. Esto, al punto en que militantes de la falange y el PPD —en privado— han dejado entrever que no votarán por la candidata de militancia comunista. “Estoy muy lejos de la candidatura de la izquierda”, dice a EL DÍNAMO un dirigente del PPD que cumplió un alto cargo en el comando de Carolina Tohá.

En el partido de la ex ministra del Interior, en particular, ha costado digerir la derrota de su abanderada en las primarias y respaldar a la opción ganadora. Más allá de la dirigencia y ciertos rostros como el de Francisco Vidal, los cuadros históricos del PPD no han estado disponibles para estar en el comando de Jara, y tampoco se ha visto entusiasmo en cuanto a la campaña. Lo mismo sucede con la DC, donde la desafección por la candidatura de Jara predomina entre los dirigentes con paso por los gobiernos concertacionistas

Por el contrario, Evelyn Matthei ha logrado convocar a ex ministros y otros funcionarios de la centro izquierda gobernante en la década de los 90’ y principios de los 2000’. Incluso, más allá de los rostros que militan en Amarillos por Chile y Demócratas, partidos que aglutan una cantidad importante de dirigentes de esa generación y tendencia.

Ese es el caso de José de Gregorio, ministro de Economía, Minería y Energía en el gobierno de Ricardo Lagos, y ex presidente del Banco Central. El actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile —sin militancia política— anunció en conversación con Revista D que votará por Evelyn Matthei.

“Lo más probable es que vote por Evelyn Matthei”, aseguró De Gregorio, argumentando que la abanderada de la centro derecha “representa una posición de centro, y yo me siento bastante de centro (…) Y lo que más me gusta de Matthei son sus equipos: gente más joven, con vocación pública, poca ideología y capacidad de escuchar”.

José de Gregorio, decano de la FEN. Agencia Uno.

Una reflexión similar hizo Pablo Piñera en Revista D. Quien fuera subsecretario de Hacienda en el gobierno de Aylwin y subsecretario de Obras Públicas con Lagos, aseguró que “hay mucha gente de la Concertación que votará por Evelyn Matthei… pero no se atreven a decirlo públicamente. Tengo varios amigos que quedaron muy desilusionados por la contundente derrota que sufrió Carolina Tohá en las primarias y no les gusta una candidata del Partido Comunista”.

A De Gregorio y Piñera, se suman nombres como el de los ex ministros René Cortázar, Isidro Solí, Marina Aylwin, Eduardo Aninat, José Pablo Arellano, Javier Etcheberry, Pedro García, Carlos Maldonado, entre otros.

En el comando de Matthei ven con optimismo esta tendencia y apuestan a que en la medida que se acerquen los comicios, más rostros de relevancia de la ex Concertación tomen posición a favor de su abanderada. De hecho, uno de los nombres que se manejan y que se espera un respaldo explícito es el del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ya descartó apoyar a la abanderada del oficialismo. Eso sí, en Chile Vamos reconocen que es difícil puesto que el ex mandatario mantiene activa su militancia en la DC.

Otro guiño a ese mundo fue la decisión de incluir al ex presidente Aylwin en la franja parlamentaria de Renovación Nacional.

La situación, en todo caso, no preocupa al comando de Jara. Desde el equipo estratégico aseguran a este medio que la tarea de “ampliar la base de apoyo” más allá del 30% del Gobierno no estará enfocado en “fliar nombres porque sí”, sino que apuntar a los sectores D y E (populares). Para ese objetivo, aseguran en el comando, “no es muy importante” que rostros de la centro izquierda tradicional manifiesten su respaldo a Jara.

Por otro lado, el equipo estratégico —comandado por el independiente Darío Quiroga— ya adoptó un mantra para la candidatura que no contempla seguir sumando apoyos, a diferencia de Matthei: sacar la candidatura de la lógica izquierda-derecha.