Kast profundiza quiebre con Chile Vamos por figura de Jaime Guzmán: “Si él estuviera vivo, yo estaría en la UDI”

El abanderado de Republicanos reavivó la polémica que enfrenta a su candidatura con la de Evelyn Matthei.

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, profundizó en su quiebre con Chile Vamos por la figura de Jaime Guzmán, luego que desde su partido plantearan que si estuviera vivo habría dejado la UDI.

La controversia la generó Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, quien aseguró que Guzmán apoyaría a Kast, en desmedro de Evelyn Matthei. “Sin duda, hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano y no en la UDI“, planteó a CNN Chile.

Frente al revuelo por sus palabras, que incluyeron sendos comunicados del senador Juan Antonio Coloma y la propia Fundación Jame Guzmán donde reafirman el compromiso del fundador de la UDI con el gremialismo, Hurtado dio pie atrás y expresó que pidió “disculpas a la familia si se habían sentido ofendidos”.

“Creo que es importante enfocarnos, tal como ha señalado José Antonio, en las urgentes necesidades de las personas. No fue con ninguna intención de generar el revuelo que se generó”, sostuvo la ex convencional.

Qué dijo Kast sobre Jaime Guzmán

Sin embargo, José Antonio Kast defendió la postura de Ruth Hurtado y recalcó que “fui amigo de Jaime Guzmán, al igual que otros grandes dirigentes de la UDI. Conocí cuál era su pensamiento, ustedes lo pueden ver en muchas filmaciones que hay de su vida. Él, en algunas cosas, habría tenido una línea muy clara: uno podría decir, si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI“.

Consultada por esta situación, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dejó en claro que “estoy harta de las pequeñas peleas. Nuestro problema está en este Gobierno que no cumple y está en que las personas necesitan un Gobierno que funcione“.