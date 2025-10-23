Legalizar la marihuana y retiro de fondos de AFP solo para pago de deudas: las nuevas propuestas de Parisi

El líder del PDG aseveró que destinará los recursos de las AFP para el pago de deudas bancarias. “No es que la plata vaya a tu bolsillo”, puntualizó.

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), dio a conocer sus nuevas propuestas en caso de llegar a La Moneda, donde destaca impulsar el retiro de los fondos de AFP, pero solo para el pago de deudas, y la legalización de la marihuana.

El abanderado del PDG estuvo en El Candidato de Mega, donde reiteró su respaldo al caballo de batalla de la diputada Pamela Jiles, el retiro de los fondos de pensiones, pero impulsando un mecanismo para sean “responsables, no inflacionarios”.

“Hay dos millones de mujeres que están endeudadísimas. La deuda promedio es de $1.600.000, la tasa de interés que te cobran es un 45%, tus fondos te rinden un 7%. Lo que decimos nosotros no es que la plata vaya a tu bolsillo; con Parisi presidente voy a ir a negociar con la institución financiera para que te hagan un descuento de al menos 30%. No es inflacionario porque no es plata para el bolsillo”, argumentó.

Parisi indicó que “la deuda en la cabeza de las mujeres -esto no es peyorativo- les impacta mucho más, es un problema más serio que para el hombre… Son dos millones de mujeres que la están pasando pésimo… Yo quiero negociar por ellas, yo las voy a cuidar”.

Junto con ello, el líder del PDG recalcó que, en caso de ser presidente de la República, implementará la legalización de la marihuana para uso recreacional, poniendo como ejemplo a Massachusetts, Estados Unidos.

“Se necesita más educación, sí, se necesita prevenir, sí”, recalcó Franco Parisi, pero aplicará “la misma legislación que existe en Massachusetts: educar de que incrementos en el uso e intensidad de la droga es peligroso, por eso queremos destinar entre 30 y 50 millones de dólares a las fundaciones”.

En esta línea, cuestionó la labor de Senda, luego que un informe del Observatorio de Drogas precisara que el consumo de marihuana se disparó en los lugares donde se legalizó, como el mismo Massachusetts.

“Está mal hecho y el Senda no sirve para nada… En todo el mundo ha aumentado independiente de la legalización”, espetó.