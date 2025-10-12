Secciones
Franco Parisi asegura que pasa a segunda vuelta: “Chile no es ni facho ni comunacho”

Entre las primeras medidas de su eventual gobierno será entregarle un ministerio a la pareja de Pamela Jiles.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), dejó ver su confianza de que pasará a segunda vuelta, apuntando a que se verá las caras ante Jeannette Jara, ya que en Chile “no hay tanto voto de ultraderecha”.

En entrevista con radio Biobio, Parisi declaró que “Chile se va a dar cuenta de que el país no es ni facho ni comunacho, pero si usted me pregunta cuál tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta, el comunacho”.

En esta línea, cuestionó el apoyo que puedan recibir los candidatos de derecha, planteando que “no hay tanto voto de ultraderecha en Chile para que ocurra lo que se está señalando. Piense que son tres candidatos de ultraderecha: (José Antonio) Kast, (Johannes) Kaiser y (Evelyn) Matthei. Ella ya es irrelevante porque está quinta”.

Consultado sobre su bajo respaldo en las encuestas, donde lo ubican apenas en un 8%, Parisi dejó en claro que “no creo en las encuestas, nunca nos ha ido bien en ellas y siempre les ganamos. Somos como la clase media resiliente de Chile: a pesar de la adversidad y la mala publicidad, igual salimos adelante”.

Entre las primeras medidas de su eventual gobierno, está el entregarle un ministerio a Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles, aseverando que “hay mucha gente muy buena que ya está en el gobierno, pero no en los puestos claves”.

A esto se suma que reducirá su remuneración con jefe de Estado. “Lo primero será bajarme el sueldo y bajarle el sueldo a todos los ministros y subsecretarios. Nadie debería ganar más de $5 millones en el aparato público”, indicó.

