“Debe estar nervioso por las encuestas”: Jara cuestiona a Kast por advertencia al presidente Boric

La candidata oficialista aseguró que Kast está centrado en “pelear con el presidente” luego de que el republicano lo emplazara a renunciar a las asignaciones y a “entregar los correos” en Caso ProCultura.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió al emplazamiento y a la advertencia que su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, le hizo al presidente Gabriel Boric, producto de los cuestionamientos que ha deslizado el jefe de Estado en contra de sus propuestas en actividades oficiales.

El abanderado republicano emplazó al mandatario a renunciar a sus asignaciones y también lo llamó a que entregue “los correos” relacionados con el Caso ProCultura.

En esa línea, le advirtió que realizaría una auditoría. “Si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir por usted, presidente. Y no es una amenaza, es transparencia“, expuso.

Jeannette Jara abordó la polémica advertencia de Kast a Boric

Durante una actividad que se llevó a cabo este viernes, Jeannette Jara manifestó que “mi preocupación está puesta en tratar de dar soluciones a los temas que son acuciantes para la ciudadanía. José Antonio Kast quiere pelear con el presidente, seguramente debe estar a lo mejor nervioso por las encuestas, pero es una estrategia de él”.

Con respecto al Caso ProCultura, la carta de Unidad Por Chile sostuvo que “esos eran hechos que por lo menos en la prensa habían salido alrededor de dos meses atrás. Yo entiendo que son parte de una investigación, y espero que se lleve la investigación con total transparencia y rapidez, y no nos pase lo que nos pasó en el caso SQM“, el cual “lamentablemente terminó sin ningún condenado”.

Tras ello, Jara abordó las declaraciones de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien afirmó que el presidente Boric quiere que Kast pase a segunda vuelta porque es más “fácil de derrotar”.

“Yo creo que Evelyn se debiera preocupar harto de su campaña, lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo. De mi parte, lo que yo le puedo decir es que a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta, lo voy a hacer con humildad, pero también con convicción, porque tengo experiencia, tenemos equipo y tenemos un buen proyecto para Chile, que se centra en que las personas puedan vivir mejor”, expuso la ex ministra del Trabajo.

Para cerrar, Jara dijo que “lo demás lo dejo para los debates y análisis que cada uno pueda hacer. Yo me esfuerzo todos los días por trabajar y contribuir desde mi experiencia a un país que es diverso, que tiene distintas miradas”.