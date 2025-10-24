Cortocircuito entre Jara y La Moneda: insistencia de Boric de emplazar a Kast tensiona coalición gobernante

Pese a los reiterados llamados del comando de la abanderada del oficialismo, el presidente ha insistido en los emplazamientos a Kast. Dicha situación ha tensionado la relación entre la candidata y La Moneda.

Fue el pasado 30 de junio cuando Jeannette Jara, tras vencer en la primaria presidencial, visitó al presidente Gabriel Boric y su hija Violeta en su hogar. Ante las cámaras, el mandatario y la flamante candidata única del oficialismo se mostraron cercanos y sonrientes dando un gesto de unidad hacia la coalición. A cuatro meses de aquel día, la relación entre Jara y Boric —políticamente— está cortada.

Personeros del comando aseguran que ni la candidata ni su círculo mantienen comunicación con el presidente o sus colaboradores. Esto, en medio de la seguidilla de emplazamientos que ha dirigido el mandatario al candidato de oposición mejor aspectado en las encuestas, José Antonio Kast (Partido Republicano).

Si bien en el comando de la militante comunista afirman que el congelamiento de las relaciones no se debe a la insistencia de Boric de arremeter contra Kast —a contrapelo de lo que ha solicitado públicamente el comando—, sino a que ambos están “enfocados” en distintas tareas, lo cierto es que en la alianza de Gobierno existe un malestar extendido con la actitud del jefe de Estado.

Esta semana, de hecho, el presidente nuevamente deslizó una crítica al republicano haciendo referencia a “los bots” de derecha y la crítica que realizó el asesor de Kast, Cristián Valenzuela, a los funcionarios públicos.

La respuesta de Kast, en todo caso, fue más fuerte: “Escondieron los correos de las fundaciones. Escondieron a Monsalve. Si es una vergüenza, pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted presidente. No es una amenaza, es transparencia”, dijo el abanderado republicano este jueves en un acto de campaña en Chillán.

La preocupación del equipo estratégico de Jara —comandado por el independiente y sociólogo Darío Quiroga— se centra en dos aspectos fundamentales: la inusitada arremetida del mandatario deja en un segundo plano el liderazgo político de la ex ministra del Trabajo y, por otra parte, posiciona a Kast como la antítesis directa del Gobierno.

Es el primer factor el que más preocupa al entorno de Jara. El análisis es que la candidata pierde relevancia en el debate ante Kast, quien hoy asoma como ganador en una eventual segunda vuelta frente a la ex secretaria de Estado, según indican los sondeos de opinión.

La molestia del comando llegó a tal punto esta semana en que Ricardo Lagos Weber (PPD) sinceró públicamente estar en desacuerdo con el presidente, pese a que Jara respaldó los comentarios del mandatario.

Requerido por EL DÍNAMO, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, cuestiona la actitud del mandatario señalando que “es bien incomprensible lo que hace el presidente” y subraya que “me parece fundamental que hoy día sean los candidatos presidenciales los que se enfrenten con los diferentes programas que plantean”.

“Kast plantea una regresión en materia de derechos sociales cuando implica disminuir 21.000 millones de gasto fiscal. Y para esa discusión me parece que debe dejar que la campaña ocurra y el presidente dedicarse a terminar de gobernar como corresponde”, acota Toro.

Ante la consulta de EL DÍNAMO, la vocera de Jara, la senadora Alejandra Sepúlveda, evita profundizar en la crítica a Boric, pero sí hace hincapié en que el presidente debe dedicarse al trabajo de la administración del Ejecutivo en los últimos meses que restan de mandato.

“El gobierno y en forma particular el presidente de la República va a gobernar hasta el último día. Y creo que eso es lo más importante; dedicarse a que el programa de gobierno se cumpla, que los recursos estén bien utilizados y que exista un diálogo y una respuesta a la ciudadanía. Creo que ese es el mandato que le entregó hace cuatro años el país y ese es el mandato que tiene que cumplir hasta el final. Lo demás yo creo que son cosas que ocurren, pero lo principal es abocarse a gobernar bien hasta el último día”, sentencia Sepúlveda.