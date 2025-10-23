Kast emplazó al presidente Boric: “Quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones”

José Antonio Kast también instó al presidente Gabriel Boric a que entregue los correos relacionados con el caso ProCultura.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al presidente Gabriel Boric a que renuncie a sus asignaciones y lo instó a que “trabaje como cualquier chileno. Quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones”, planteó.

“No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser presidente de Chile, porque nunca más los chilenos lo van a volver a reelegir y tenga un acto de generosidad, presidente, tenga un acto de generosidad con Chile“, manifestó el postulante a La Moneda durante un acto de campaña en la Región del Ñuble.

En esa línea, Kast continuó hablando como si Boric estuviera allí y le dijo: “Sea digno. Renuncie a los 10 millones de asignaciones y en un año son 120 millones. Y si Dios le da larga vida en 40 años, serían 5.000 millones de pesos“, manifestó.

“Sea digno, presidente, no cargue a Chile con su fracaso, no cargue a Chile con su gobierno fracasado, deje ahí las asignaciones para que podamos avanzar en temas de salud o en temas de educación“, complementó.

El recado de Kast a Boric por el caso ProCultura

En la ocasión, José Antonio Kast también llamó al presidente Gabriel Boric a que entregue “los correos” relacionados con el caso ProCultura.

“Entregue los correos, presidente, porque usted, y como hemos sabido, y ayer hubo un reportaje en un canal de televisión donde estaban claritos los correos, que usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral un mural“, manifestó el candidato del Partido Republicano.

Para él, el mandatario “escondió esos correos, escondió los correos de las fundaciones, escondieron a Monsalve. Es una vergüenza”.

Al respecto, sostuvo que “si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir por usted, presidente. Y no es una amenaza, es transparencia“.

“Así que yo le solicito que por Chile sea transparente, entregue todos los datos en temas de la luz, entregue los datos en temas de conflictos de interés, entregue los datos de si usaron o no usaron plata pública en las campañas, entregue los datos de quiénes estaban detrás de las fundaciones”, complementó.

“Tenga claro, presidente, que el 11 de marzo parte una nueva etapa, una etapa de transparencia donde se va a saber todo. Ojalá que nunca más tenga que decirle presidente, qué vamos a saber de ti que no nos han querido contar, porque todo sale a la luz, Gabriel, así que prepárate“, concluyó.