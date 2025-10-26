Secciones
Encuesta Cadem: Jara sigue sin ser competitiva en segunda vuelta y Kaiser escala al tercer lugar

Pese a ampliar su ventaja en primera vuelta con 27%, la candidata oficialista perdería frente a Kast, Matthei, Kaiser y Parisi en un eventual balotaje. El diputado libertario escala dos puntos y desplaza a Matthei del tercer puesto.

Daniel Lillo

La última entrega de la encuesta Cadem evidenció una nueva alza de Jeannette Jara en la preferencia presidencial de primera vuelta. Sin embargo, a pesar de que su candidatura llegó al 27% de adhesión (+1 punto), la candidata comunista mantiene su debilidad en todos los escenarios de segunda vuelta frente a sus principales competidores de oposición. La medición revela además el ascenso de Johannes Kaiser al tercer lugar, con 14% (+2 puntos).

Por su parte, José Antonio Kast registra una caída de dos puntos hasta el 20%, ampliándose la brecha con la candidata oficialista a siete puntos. Detrás de Kaiser, Evelyn Matthei cae un punto a 13% y Franco Parisi se mantiene con 11%. Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls con 4%, Eduardo Artés con 1% y Marco Enríquez-Ominami con 1%, mientras que un 9% no votaría, no sabe o no responde.

En base 100, considerando sólo a quienes declaran una preferencia, Jara alcanza un 30% (+1 punto), Kast un 22% (-2 puntos), Kaiser un 15% (+2 puntos), Matthei un 14% (-2 puntos), Parisi un 12%, Mayne-Nicholls un 5% (+1 punto), y tanto Artés como Enríquez-Ominami un 1% cada uno.

Jara perdería en cuatro de seis escenarios de balotaje

Los datos de segunda vuelta mantienen el escenario adverso para la abanderada de Unidad por Chile. Jara perdería frente a Kast por 12 puntos (36% versus 48%), ante Matthei por 13 puntos (33% versus 46%), con Kaiser por 5 puntos (36% versus 41%) y frente a Parisi por apenas 3 puntos (34% versus 37%).

Los únicos escenarios favorables para la candidata oficialista serían contra Marco Enríquez-Ominami, donde ganaría por 19 puntos (36% versus 17%), y ante Harold Mayne-Nicholls, donde triunfaría por apenas 2 puntos (33% versus 31%). La medición también revela que en un eventual balotaje entre candidatos de derecha, Kast vencería a Matthei por 5 puntos (37% versus 32%).

Un dato relevante es la seguridad del voto: el 91% de quienes votan por Jara están totalmente decididos, la mayor fidelización entre todos los candidatos. Le siguen Kaiser con 85%, Kast con 83%, Parisi con 79%, Matthei con 75%, Artés con 70%, Enríquez-Ominami con 54% y Mayne-Nicholls con apenas 46%.

Entre los indecisos, el 63% declara que no le gusta ningún candidato, mientras que un 10% menciona a Kast, 10% a Jara, 6% a Matthei, 5% a Kaiser, 4% a Parisi, 1% a Mayne-Nicholls y 1% a Enríquez-Ominami.

Franja electoral: bajo impacto en decisión de voto

El 60% de los encuestados vio o se informó de la franja electoral, principalmente a través de televisión directa (74%), redes sociales (28%) y noticieros (19%). Sin embargo, solo el 21% considera que la franja es fundamental para que las personas decidan su voto, mientras que el 69% cree que los ciudadanos toman sus decisiones por otras razones.

Respecto a la mejor franja percibida, un 21% considera que la de Jara destaca, seguida por la de Kast con 19%, Kaiser con 17%, Matthei con 12%, Parisi con 10%, Mayne-Nicholls con 7%, Enríquez-Ominami con 3% y Artés con 1%.

No obstante, en evaluación con nota de 1 a 7, la franja de Kast obtiene el promedio más alto con 4,0, seguida por Matthei y Kaiser con 3,9 cada uno, Mayne-Nicholls con 3,7, Jara y Parisi con 3,3, Enríquez-Ominami con 2,9 y Artés con 2,3.

En expectativa presidencial, el 39% (-1 punto) cree que Kast será el próximo presidente de Chile, 10 puntos más que Jara, quien alcanza un 29% (+3 puntos). El 9% proyecta que será Kaiser, 7% (-1 punto) que será Matthei y 7% que será Parisi.

La aprobación presidencial de Gabriel Boric cerró octubre con un promedio de 34% (+2 puntos), luego de registrar un 34% (+3 puntos) en la cuarta semana del mes, mientras que su desaprobación bajó a 61% (-3 puntos), cerrando el mes con un promedio de 62% (+1 punto).

