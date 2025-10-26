Encuesta Criteria: Jara mantiene liderazgo, Kast sigue segundo y Kaiser empata con Matthei en el tercer lugar

Sin embargo, en una segunda vuelta Jeannette Jara no lograría imponerse frente a José Antonio Kast, Evelyn Matthei ni Johannes Kaiser.

Este domingo se dio a conocer la más reciente encuesta Agenda Criteria, donde se revela que Jeannette Jara mantiene el liderazgo en la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast, mientras que Johannes Kaiser logra, por primera vez, igualar en apoyo a Evelyn Matthei, situándose ambos en el tercer lugar.

Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, alcanza un 28% de las preferencias, un punto menos que en la medición anterior. Kast, abanderado del Partido Republicano, también retrocede un punto, quedando con 23%. En tanto, Matthei, de Chile Vamos, desciende dos puntos y marca 13%, cifra con la que empata Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quien sube un punto respecto del sondeo previo.

Más atrás se ubican Franco Parisi (PDG) con 9% (sin cambios), Harold Mayne-Nicholls con 4% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 1% (+1).

En tanto, en un posible escenario de segunda vuelta Jeannette Jara no lograría imponerse frente a José Antonio Kast, Evelyn Matthei ni Johannes Kaiser.

De acuerdo con los resultados de la encuesta Criteria, en el balotaje En una segunda vuelta contra Kast, la candidata oficialista obtendría un 35% de apoyo, frente al 46% del republicano, mientras que un 19% de los encuestados indicó que votaría nulo o en blanco.

Si la competencia fuera con Evelyn Matthei, Jara alcanzaría un 33%, ante el 43% de la abanderada de Chile Vamos, con un 24% de votos nulos o blancos.

La representante de Unidad por Chile también caería ante Johannes Kaiser, con un 36% frente al 37% del libertario, y un 27% de sufragios nulos o blancos.

En cambio, Jara superaría a Franco Parisi en una eventual segunda vuelta, obteniendo un 33%, frente al 31% del candidato del Partido de la Gente, con un 36% de votos nulos o blancos.