Recta final de la campaña presidencial: todo lo que debes saber sobre el debate de este domingo

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo un nuevo debate presidencial en el marco de las Elecciones 2025, que será transmitido por televisión abierta.

Los ocho aspirantes a la presidencia de Chile para las elecciones del 16 de noviembre se verán las caras en un nuevo debate, donde presentarán sus propuestas ante la audiencia de Canal 13, en un espacio que será moderado por los periodistas Soledad Onetto e Iván Valenzuela.

Evelyn Matthei, postulante de Chile Vamos; José Antonio Kast, del partido Republicano; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); Jeannette Jara, representante de Unidad por Chile; Marco Enríquez-Ominami, independiente de izquierda; Eduardo Artés, independiente; Johannes Kaiser del partido Nacional Libertario y el independiente Harold Mayne-Nicholls se volverán a encontrarán tras el debate del pasado 10 de septiembre, organizado por el canal Chilevisión.

La transmisión de este debate presidencial será por las pantallas de Canal 13, T13 En Vivo, 13Go, Tele13 Radio, 13C Radio y T13.cl y comenzará a las 17:50 horas con un especial de Teletrece con toda la previa al debate y a cargo de los periodistas Ramón Ulloa y Cristina González.

En tanto, Mónica Pérez tendrá a su cargo la entrevista a cada candidato presidencial al momento de su arribo a Canal 13.

El formato del debate de este domingo estará dividido en tres bloques y ofrecerá a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas, responder las preguntas formuladas por los periodistas a cargo de la conducción, y también debatir entre ellos para defender sus posturas.

¿Cuál será el orden de los candidatos para responder las preguntas?

Franco Parisi.

Jeannette Jara.

Eduardo Artés.

José Antonio Kast.

Evelyn Matthei.

Johannes Kaiser.

Marco Enríquez-Ominami.

Harold Mayne-Nicholls.

Cómo se realizarán las preguntas cruzadas se realizarán en el siguiente orden:

Harold Mayne-Nicholls pregunta a Marco Enríquez-Ominami.

Marco Enríquez-Ominami pregunta a José Antonio Kast.

Johannes Kaiser pregunta a Harold Mayne-Nicholls.

Evelyn Matthei pregunta a Johannes Kaiser.

José Antonio Kast pregunta a Eduardo Artés.

Eduardo Artés pregunta a Evelyn Matthei.

Jeannette Jara pregunta a Franco Parisi.

Franco Parisi pregunta a Jeannette Jara.

Segunda ronda: