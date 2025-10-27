Encuesta CEP: Kast y Jara empatan con 23% de las preferencias, pero el republicano se impondría en segunda vuelta

A 20 días de las elecciones, un 37% cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

A menos de tres semanas para las Elecciones Presidenciales 2025, se dio a conocer la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran las preferencias, aunque sería el candidato republicano quien se impondría en una eventual segunda vuelta.

El sondeo se realizó entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre 2025, donde el 85% de las personas afirmó que acudirá a las urnas a votar en la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

En este marco, y ante la pregunta sobre ¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo Presidente/a de Chile?, un 23% se inclinó por Jara, misma cifra que obtuvo Kast.

Más abajo, aparece Evelyn Matthei con el 13% de las preferencias, seguida por Franco Parisi con 8% y Johannes Kaiser con 6%.

En cuanto a las candidaturas independientes, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami empatan con 2% y cierra la lista Eduardo Artés con 0%. Por otro lado, el 21% de los encuestados se mostró indeciso o no contestó.

Con respecto a la pregunta sobre ¿Quién cree usted que será la o el próximo Presidente/a de Chile?, un 37% se inclinó por Kast, un 29% por Jara, un 8% por Matthei, un 4% por Parisi y un 3% por Kaiser

Los posibles escenarios en segunda vuelta presidencial según Encuesta CEP

En caso de que Kast y Jara se enfrenten en segunda vuelta, el republicano se impondría con 41%, por sobre un 33% de respaldo que obtendría la candidata del oficialismo.

Si la militante del PC fuera al balotaje con Matthei, la carta de Chile vamos ganaría con 37%, versus un 33% de la abanderada de Unidad por Chile.

Si la segunda vuelta fuera entre Kast y Matthei, el republicano obtendría un 33% de las preferencias, versus un 29% de la ex alcaldesa de Providencia.