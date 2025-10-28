Kast vuelve a la carga contra Boric: “No tiene legado” y “es imposible” que vuelva a ser presidente

Este martes el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a arremeter duramente contra el presidente Gabriel Boric en medio de su carrera por llegar a La Moneda, alargando la disputa que mantienen desde hace semanas.
En conversación con Radio Infinita, Kast aseguró que el mandatario “no tiene legado” y que “ha sido un mal presidente”.
“Él debe todavía en su lógica decir, yo he sido un gran presidente y quiero que mi legado persista. Y yo creo que ha sido un mal presidente. Y que su legado va a ser más muerte, más inmigración irregular, más daños en la salud, una educación destruida. O sea, no tiene legado“, expuso el abanderado republicano.
Siguiendo en esa línea, el aspirante a La Moneda planteó que “algunos dicen, va a ser el líder de la oposición. Yo creo que después de lo que ha hecho con Jeannette Jara y con otras personas, no va a construir liderazgo, salvo de su grupo del Frente Amplio“.
La nueva arremetida de José Antonio Kast contra el presidente Gabriel Boric
“Más allá de si quiere ir de nuevo a una reelección, que si nosotros salimos se la vamos a hacer muy difícil, porque vamos a develar todo lo que encontremos, y no es una amenaza. Yo creo que Chile tiene que recuperar toda la transparencia“, añadió.
Producto de lo anterior, aseguró no sentir preocupación “de que él vuelva a ser candidato a la presidencia o vuelva a ser Presidente de la República. Yo creo que eso va a ser imposible, pero él está tratando de pasar su periodo y pasar con un legado, por eso insiste tanto en ciertas materias (…) todo lo que ha logrado, si uno lo analiza, va en perjuicio del desarrollo y la calidad de vida de las personas”.
Con respecto a la ofensiva de Boric en su contra, José Antonio Kast sostuvo que ha anulado la candidatura de su contendora, Jeannette Jara.
“El presidente ya dijo, Jeannette Jara perdió. Y por lo tanto, no voy a dejar glosa republicana, voy a enfrentar yo a José Antonio Kast. La anuló”, manifestó.
No obstante, el candidato republicano comentó que esto “le hace mal a Chile, no correspondía que él asumiera un rol. Cuándo se había visto que en cadena nacional él se refiera sin nombrarlo, a uno de los candidatos. Eso para mí es un abuso, una cobardía, porque él sabe que no tengo una cadena nacional para responderle”.