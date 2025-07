Comando de Matthei otra vez en la mira: las críticas a su jefe de campaña por dardos a Kast

Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei, volvió a poner en el tapete los cuestionamientos a la estrategia electoral de la candidata de Chile Vamos, luego que apuntara directamente a José Antonio Kast como su principal escollo para llegar a La Moneda.

“Nosotros tenemos adversarios políticos y adversarios electorales. Y nuestro adversario político es un mal gobierno, un gobierno que les ha hecho daño a los chilenos, pero que sabemos que va a pasar con su candidato a segunda vuelta. Y nuestro adversario electoral es José Antonio Kast“, planteó el ex diputado a La Tercera.

Sus palabras no pasaron desapercibidos entre los propios adherentes de Matthei, como Constanza Hube, quien disparó que “nada más lejos de lo que la derecha debe ser y hacer. La cuña del jefe de campaña de Evelyn Matthei no me representa. Refleja los errores estratégicos y de posicionamiento que explican por qué el comando no logra conectar con el momento político. El adversario al frente”.

Quien también lanzó sus dardos fue el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), que expresó que “si yo soy presidente de un comando y digo mi enemigo es Kast le estoy regalando el punto a Kast para que diga yo no peleo con ellos, mi adversario está al frente. Son errores de experiencia política bastante serios”.

Ossandón recalcó que “Matthei no tiene ningún enemigo, lo que tiene que hacer Matthei es ganarse al público, que ella es capaz de resolver los problemas y tiene varios meses”.

Sin embargo, quien salió al rescate de Diego Paulsen fue Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, quien aseguró que entiende la postura del jefe de campaña de Evelyn Matthei.

“La frase del jefe de campaña se refería a que hoy parece muy difícil tener una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, porque lamentablemente hoy día la izquierda se ha levantado, se ha unido en torno a una candidata”, planteó Ramírez.

El parlamentario aseveró que la postura de Paulsen “no se refiere a que nosotros no consideremos como nuestro rival político a la izquierda. De hecho lo dice expresamente, nuestro rival político es la izquierda, sus malas ideas, empobrecedoras y estancadoras”.