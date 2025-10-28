Comisión que revisará AC contra Pardow: Mulet confirmó que Álvaro García es el primer citado

“Hemos citado al biministro Álvaro García para, en esta etapa, tomar conocimiento en términos generales del proceso”, explicó el presidente de la comisión que revisará la AC contra Pardow.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, quien fue designado como el presidente de la comisión que revisará la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que la primera autoridad citada por la instancia es el biministro Álvaro García.

La mencionada comisión está integrada también por otros cuatro parlamentarios, dos de oposición, Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN), y dos del oficialismo, Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA).

AC contra Pardow: Mulet confirmó citación al biministro García

Este martes, el diputado Mulet ratificó que ya se dio inicio al proceso de notificación contra Diego Pardow en el marco de la AC en su contra, el que debería completarse a más tardar en horas de este miércoles 29 de octubre.

“Pedí que se notifique de inmediato (…) la ciudadanía está esperando y quiere que el Congreso actúe rápido, pero hay que garantizar los derechos y, obviamente, las normas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, es derecho estricto, es derecho público. Vamos a garantizar eso, pero que se actúe rápido”, manifestó al respecto.

“El secretario de la Cámara me ha informado que ya mandó a un funcionario a notificar y que esa notificación se podría producir el día de hoy, en cuyo caso el plazo para la defensa comienza de inmediato. Ahora, eso hasta ahora no ha ocurrido, de manera que estamos esperando que ocurra, ojalá el día de hoy”, añadió.

Además, el parlamentario confirmó que el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, fue citado para asistir a la primera sesión que tendrá la comisión que revisará la AC contra el ex titular de Energía, con el propósito de que adelante información respecto al sistema eléctrico.

“Ya está en curso la citación al actual biministro de Economía y Energía, en la primera sesión que vamos a tener el día de mañana (miércoles) a las 10:30. Hemos citado al biministro Álvaro García para, en esta etapa, tomar conocimiento en términos generales del proceso, ya que es muy relevante ir conociendo las normas del sistema eléctrico porque, obviamente, no entra al conocimiento mismo de la acusación mientras no tengas la respuesta por parte del acusado, pero sí podemos avanzar mucho“.

“El biministro Álvaro García, incluso, responsabilizó un poco a los parlamentarios y a algunos actores políticos que habrían elevado esta situación y entusiasmado a la ciudadanía. Creo que eso es un poquito raro, porque quienes han dado las señales desde un inicio han sido las autoridades de Gobierno, desde la Comisión Nacional de Energía y el propio ministro Pardow. O sea, acá la información ha salido del Gobierno y es compleja y grave: le han metido la mano al bolsillo a la ciudadanía, y eso es grave. Entonces, creo que exagera o trata de responsabilizar a terceros actores. Nosotros vamos a defender a la gente como corresponde”, apuntó.

¿Es posible agilizar la tramitación de la acusación constitucional?

Respecto de la posibilidad de agilizar la tramitación y votar el libelo antes de las elecciones del 16 de noviembre, el diputado Mulet respondió que “eso va a haber que verlo. En este caso, el ex ministro acusado tiene 10 días para contestar“.

“Seguramente se va a tomar 10, 8, o 9, no sé, está en su derecho. Y una vez que conteste, se abre un plazo de hasta 6 días para la Comisión. Pero vamos a ver cuándo contesta, eso es lo primero. Y garantizar, por cierto, tanto a los miembros de la Comisión como al propio exministro, su debida defensa”, complementó.

Finalmente, recordó que el ex ministro Diego Pardow “tiene responsabilidades constitucionales hasta seis meses después de dejar el cargo”.